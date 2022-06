Kultúrne leto Poprad 2022: Na popradské námestie opäť zavíta kultúrne leto

Po dvoch rokoch sa na popradské námestie vráti kultúrne leto. Radnica na svojej stránke informovala, že tento rok sa môžu obyvatelia i návštevníci mesta opäť tešiť na revivalové štvrtky, koncertné piatky, rozprávkové a divadelné soboty i folklórne nedele. Súčasťou Popradského kultúrneho leta (PKL) bude aj tento rok festival Made in Slovakia, novinkou je Aero Moto víkend na miestnom letisku v závere júna.





"Tohtoročný program svedčí o tom, že nie sme len bránou do Vysokých Tatier, ale aj mestom športu, kultúry a jedinečných zážitkov," uviedol primátor Popradu Anton Danko. Program sa bude konať v medzikostolí, v prípade nepriaznivého počasia sa otvárací i záverečný koncert presunie do popradskej Arény. Ostatné podujatia sa v prípade zlého počasia budú konať v dome kultúry.Otvárací koncert skupiny No Name sa uskutoční 23. júna o 19. hodine na Námestí sv. Egídia. V rámci štvrtkového programu sa milovníkom hudby predstavia revivaly svetových kapiel Pink Floyd, U2, Guns 'n' Roses, Scorpions či Mira Žbirku a Karla Zicha. "Každý piatok bude venovaný rocku a popu, návštevníci si budú môcť zaspievať s Egom a Majselfom, Emmou Drobnou alebo skupinou Gladiátor. Vystúpia tiež Desmod, Peter Bič Projekt, Hex, Polemic či Buty," vymenúva mesto.Sobotňajšie dopoludnia sú určené hlavne deťom a rozprávkam, predstavia sa súbory Ofina, Divadlo Pod balkónom či Actores. Večer bude patriť talkshow, kabaretom a predstaveniam pre dospelých, napríklad Neskoro Večer Petra Marcina, Silné reči či one man show Otecko s Romanom Pomajbom. "Nedele budú patriť nášmu folklóru a tradíciám. So svojím repertoárom vystúpia zoskupenia Karpaty, Urpín či Puľs," uvádza radnica.Od 3. do 6. augusta sa opäť uskutoční aj festival Made in Slovakia, ktorý okrem iného ponúkne koncerty umelcov domácej scény. Vystúpia Kollárovci, Pavol Hammel, Tublatanka, ale aj Dominika Mirgová či Adam Ďurica a chýbať nebudú ani domáce kapely Ostrov, Vetrofka a Formát. PKL vyvrcholí 2. septembra koncertom klavírneho virtuóza Jozefa Hollého.