Bojnický zámok: Múzeum Bojnice prináša legendárne stroje Leonarda da Vinciho

Interaktívna výstava predstavuje najväčšie technické vynálezy a stroje renesančného majstra Leonarda da Vinciho. Všetky exponáty sú vyrobené z dreva a podľa pôvodných nákresov majstra, ktoré sa dochovali prostredníctvom jeho denníkov.

Základ výstavy tvorí 50 makiet týchto strojov. Nadstavbu tvoria ďalšie interaktívne a zábavné prvky, ktoré dotvárajú ucelený obraz života tohto legendárneho majstra.

Výstava potrvá do 11. septembra 2022. Inštalovaná je v budove bývalej Zámockej reštaurácie v tesnej blízkosti vstupu do Bojnického zámku. Výstavu je možné zhliadnuť denne v čase od 9:00 do 17:00 hod.