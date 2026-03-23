Pondelok 23.3.2026
Meniny má Adrián
23. marca 2026
Kultúrne organizácie nesúhlasia so zrušením zmlúv FPU, tento krok považujú ho za nezákonné – VIDEO
Zrušenie viacročných zmlúv zo strany Rady Fondu na podporu umenia je protizákonné. Na tlačovej besede to deklarovali zástupcovia viac ako 20 kultúrnych organizácií. ...
23.3.2026 (SITA.sk) - Zrušenie viacročných zmlúv zo strany Rady Fondu na podporu umenia je protizákonné. Na tlačovej besede to deklarovali zástupcovia viac ako 20 kultúrnych organizácií. Podľa nich zmluvy aj naďalej platia. Rada FPU na svojom zasadnutí 18. marca jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv.
Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom platforma Otvorená kultúra! Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok.
„Viacročnú podporu mohli v minulosti získať napríklad najväčšie slovenské festivaly, časopisy, kultúrne centrá, vydavateľstvá či divadlá. Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádza Otvorená kultúra! Ako na sociálnej sieti uviedla Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, zrušené boli zmluvy v celkovej sume viac ako dva milióny eur.
Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. FPU v reakcii koncom minulého týždňa argumentoval systémovými zmenami, ktoré by mali zaistiť spravodlivejšiu redistribúciu finančných prostriedkov.
Rovnako uviedol, že vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému, dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov podľa neho viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia a znevýhodňovala nových uchádzačov.
Organizácie na tlačovej besede tiež predstavili právnu analýzu, podľa ktorej Rada FPU nemá právomoc plošne rušiť platné zmluvy uznesením. Poukázali, že zmluvy boli uzavreté legálne a podpísané Fondom, a tiež na to, že zákon viacročné zmluvy nezakazuje.
Tvrdia tiež, že uznesenie Rady nemôže spätne zasahovať do už existujúcich práv a záväzkov, a teda rozhodnutie Rady FPU samo o sebe nemení platnosť daných zmlúv, o ktorých zrušení by mohol rozhodnúť iba súd.
„Inými slovami, tieto zmluvy podľa právnej analýzy naďalej platia,“ deklarovali organizácie. Predstavitelia jednotlivých dotknutých organizácií či projektov tiež poukázali na to, aké dôsledky pre nich toto rozhodnutie má. Niektorí uviedli, že chýbajúce prostriedky museli doplatiť z vlastných zdrojov, varovali pred ohrozením plnenia zmluvných záväzkov aj ochromením kultúrnej infraštruktúry na Slovensku. Pripomenuli aj zbierku na portáli Donio.sk, nazvanú Kultúra potrebuje priestor.
Organizácie tiež vyzývali FPU, aby rešpektoval platné zmluvy a podpísal dodatky na rok 2026. Pripravení sú tiež využiť všetky dostupné právne prostriedky na ochranu svojich práv vyplývajúcich z platných zmlúv. Na tlačovej besede bol spomenutý napríklad pripravovaný podnet na prokuratúru.
„Zmluvy, ktoré štát podpísal, musia platiť – a budeme trvať na tom, aby ich aj dodržal,“ zdôraznili. Uviedli tiež, že na FPU jednotlivo zaslali výzvu, aby im bol tento krok vysvetlený, dosiaľ však neregistrujú odpoveď.
Zdroj: SITA.sk - Kultúrne organizácie nesúhlasia so zrušením zmlúv FPU, tento krok považujú ho za nezákonné – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
