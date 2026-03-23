 24hod.sk    Gala

23. marca 2026

Let's Dance 2026: Treťom kole prekvapivo vypadol Vladimír Kobielsky a Natália Horváthová



Tretie kolo tanečnej šou Let's Dance bolo nabité skvelými tanečnými výkonmi, ale aj mimoriadne dojímavými situáciami. Tanečné páry totižto venovali svoj tanec svojim blízkym a častokrát neostalo jedno oko suché.



V treťom kole z tanečného parketu v Inchebe odchádza bez možnosti návratu – aspoň v rámci súťaže – herec Vlado Kobielsky. Niekdajší víťaz šou a jeho tanečná partnerka Natália Horváthová predviedli v tomto kole slowfox. „Žreb padol na nás, vytiahli sme si čierneho Petra a život ide ďalej,“ skonštatoval Kobielsky po vyradení pre portál Markíza.sk. Dokonca naznačil, že jeho partnerka by možno v šou pokračovala, keby dostala iného tanečného partnera. „Ale ja by som iného nechcela,“ oplatila hviezde denného seriálu Sľub milými slovami jeho konštatovanie Horváthová.

Kobielsky s partnerkou venovali tanec hercovým deťom. Tretie kolo totiž nieslo odkaz pre tých najbližších, respektíve pre ľudí, ktorí sú srdcu súťažiacich blízki. Takéto zadanie sa postaralo o niekoľko veľmi dojímavých momentov. Herec Ján Koleník napríklad venoval svoj viedenský valčík vozíčkarke Natálke, s ktorou sa spoznal počas turné Let's Dance.

Počas tretieho kola padla aj prvá desiatka. Postaral sa o ňu porotca Richard Genzer, ktorý najvyššiu známku udelil po vystúpení Gabiky Marcinkovej a Jaroslava Ihringa. Ich tango bolo pre mnohých divákov veľkým prekvapením – predstavil sa v ňom totiž aj herec Tomáš Maštalír, Marcinkovej kolega a kamarát zo seriálu Pán profesor. Práve jemu Marcinková tanec venovala. Diváci zostali v šoku, koľko talentu sa v známom hercovi skrýva. Ktovie, možno ho v ďalšej sérii uvidia ako regulérneho súťažiaceho. Vystúpenie však neocenil len Genzer, porota bola na nohách a postojačky tlieskali aj tanečné profesionálky Tatiana Drexler a Laura Arcolinová.

Maštalírova premiéra nebola v ten večer jediná. O ďalšiu sa postarala dvojica dám – súťažiaca Nela Pocisková a jej kolegyňa a kamarátka Tina. Spoločne v televíznej premiére uviedli novú skladbu Naše telá a Pocisková sa vlnila v jej rytme aj po boku vlastného syna.

Do Incheby zavítala aj minulý týždeň vyradená moderátorka Jana Hospodárová, ktorú podporil jej dlhoročný partner. Z pôvodných desiatich párov zostáva v hre už len osem a napätý súboj pokračuje ďalej.


