Kultúrnym inštitúciám zvýšila Trnava daň z nehnuteľnosti v priemere o 2100 percent, poslanci rozhodnutie opätovne prerokujú

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zvýšenie dane z nehnuteľnosti v Trnave v roku 2020 výrazným spôsobom zasiahlo do rozpočtov kultúrnych organizácií a škôl, ktoré boli v minulosti oslobodené od platenia tejto dane. Mestské zastupiteľstvo v Trnave kultúrnym organizáciám zvýšilo daň v priemere o 2100 percent, školám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja približne o 25 percent. Trnava zásadným spôsobom zvýšila daň z nehnuteľnosti aj Fakultnej nemocnici v Trnave.Divadlo Jána Palárika v Trnave v minulosti platilo daň z nehnuteľnosti nižšiu ako 400 eur, v tomto roku má zaplatiť o 11-tisíc eur viac, čo je nárast o 2900 percent.Galéria Jána Koniarka platila daň 156 eur, teraz má platiť o 10-tisíc eur viac. Západoslovenskému múzeu mesto Trnava zvýšilo daň z 1600 eur na takmer 29-tisíc eur.Podobne sú na tom aj ďalšie kultúrne inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktoré pôsobia v krajskom meste.Vyplýva to z odpovede odboru financií Trnavského samosprávneho kraja na interpeláciu krajského poslanca Mateja Lančariča.Tisíce eur majú mestu Trnava zaplatiť aj stredné školy a školské zariadenia. V tomto prípade sú pozemky a stavby slúžiace na vzdelávanie oslobodené od platenia dane z nehnuteľnosti zo zákona, neplatí to však pre internáty, školské bufety a tie priestory, ktoré neslúžia priamo na vzdelávací proces.Stredné školy tak v tomto roku zaplatia v priemere o 30 percent vyššiu daň z nehnuteľnosti.O vyše sto percent sa zvýšila daň aj Trnavskému samosprávnemu kraju za budovu jeho sídla.Vlani platila krajská samospráva mestu necelých 5000 eur, v tomto roku má platiť viac ako 10-tisíc eur.Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja sa bude informáciami zaoberať na svojom dnešnom rokovaní.Trnavskí mestskí poslanci v decembri minulého roku schválili s účinnosťou od 1. januára tiež zvýšenie dane za byty a domy z 35 centov na jedno euro za meter štvorcový, za priestory na podnikanie z 3,50 eura na 5 eur za meter štvorcový a miernejšie išli hore aj niektoré ďalšie sadzby.Petíciu proti takému zvýšeniu podporilo viac ako 3200 ľudí. Mestské zastupiteľstvo v Trnave ju vo februári tohto roku po prerokovaní zobralo na vedomie, ale sadzby dane ponechalo nezmenené.