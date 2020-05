Tisíce zamestnancov a živnostníkov môžu požiadať o odklad splatnosti odvodov aj za máj

Poistné zamestnanca musia zaplatiť

Mimoriadna ekonomická situácia

20.5.2020 (Webnoviny.sk) - Približne 6-tisíc zamestnávateľov a 4,8-tisíca samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bude môcť požiadať Sociálnu poisťovňu o odklad splatnosti poistného za máj. Splatnosť májového poistného na sociálne poistenie sa im tak posunie z júna až na koniec tohto roka. Týka sa to zamestnávateľov a povinne poistených SZČO, ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent.Týmto zamestnávateľom a SZČO sa súčasne posunie aj splatnosť sociálnych odvodov za marec tohto roka. Kým pôvodne sa im splatnosť marcových odvodov odložila z apríla na koniec júla tohto roka, po novom im stačí odvody za marec zaplatiť takisto do konca tohto roka.Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti. Vyplýva to z nariadenia vlády o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, ktoré v stredu schválila vláda."SZČO a zamestnávatelia, ktorí splnenie podmienky odkladu platenia poistného na sociálne poistenie za marec 2020 už deklarovali Sociálnej poisťovni čestným vyhlásením, nepodávajú ho opäť, aj keď sa termín splatnosti posúva na 31. december 2020," uvádza rezort práce a sociálnych vecí.Ministerstvo práce predpokladá, že za máj tohto roka by celková suma odloženého poistného na sociálnom poistení u zamestnávateľov predstavovala zhruba 16,4 mil. eur. V prípade SZČO by celková suma odloženého poistného za máj mala dosiahnuť 800-tisíc eur."Už pred dvomi mesiacmi sme sľúbili, že pokiaľ bude trvať mimoriadna ekonomická situácia, tak budeme odkladať odvody," uviedol minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak.Vláda môže podľa zákona o sociálnom poistení stanoviť obdobie, za ktoré sa má platiť poistné na sociálne poistenie v inom ako v štandardnom termíne splatnosti, a tiež posunúť termín splatnosti tohto poistného.Umožňuje to novela zákona o sociálnom poistení, ktorú začiatkom apríla tohto roka schválil parlament v skrátenom legislatívnom konaní.