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05. júna 2026
Kunovská priehrada v Senici zahajuje letnú sezónu, návštevníci sa môžu tešiť na viac ležadiel a cyklostojanov – FOTO
Kunovská priehrada je obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou vzdialenou od mesta Senica päť kilometrov. Návštevníkov Kunovskej priehrady v Senici čaká počas tohtoročnej letnej sezóny viac ...
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5.6.2026 (SITA.sk) - Kunovská priehrada je obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou vzdialenou od mesta Senica päť kilometrov.
Návštevníkov Kunovskej priehrady v Senici čaká počas tohtoročnej letnej sezóny viac komfortu aj praktických noviniek. V rekreačnej oblasti pribudne desať nových cyklostojanov, ďalších dvadsať ležadiel na pieskovej pláži a nové nádoby na separovaný odpad.
Z participatívneho rozpočtu pribudne už túto sezónu na priehrade aj komunitný gril. Na Kunovskej priehrade zostane podľa hovorkyne senickej radnice Tatiany Moravcovej zachovaný osvedčený rozsah služieb, ktoré sú každý rok vylepšované.
Prevádzka lodenice je pripravená na spustenie už počas júnových víkendov, približne od polovice júna. Návštevníci si budú môcť zapožičať vodné bicykle, vrátane modelov so šmykľavkou, kajaky či elektrické vodné ležadlá.
K dispozícii bude aj športové vybavenie na rôzne voľnočasové aktivity. Počas hlavnej sezóny v júli a auguste bude lodenica spolu so športovým areálom otvorená denne v pracovných dňoch od 11:00 do 20: 00 a cez víkendy o hodinu skôr.
Prevádzka lodenice bude v tejto sezóne závisieť aj od aktuálnej výšky hladiny vody, ktorá je znížená v rámci preventívnych opatrení prevádzkovateľa priehrady, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik.
Kunovská priehrada je obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou vzdialenou od mesta Senica päť kilometrov. Pre peších turistov, cykloturistov i in-line korčuliarov je priehrada spojená s mestom cyklotrasou popri potoku Teplica.
Zdroj: SITA.sk - Kunovská priehrada v Senici zahajuje letnú sezónu, návštevníci sa môžu tešiť na viac ležadiel a cyklostojanov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Návštevníkov Kunovskej priehrady v Senici čaká počas tohtoročnej letnej sezóny viac komfortu aj praktických noviniek. V rekreačnej oblasti pribudne desať nových cyklostojanov, ďalších dvadsať ležadiel na pieskovej pláži a nové nádoby na separovaný odpad.
Zapožičanie vodných bicyklov
Z participatívneho rozpočtu pribudne už túto sezónu na priehrade aj komunitný gril. Na Kunovskej priehrade zostane podľa hovorkyne senickej radnice Tatiany Moravcovej zachovaný osvedčený rozsah služieb, ktoré sú každý rok vylepšované.
Prevádzka lodenice je pripravená na spustenie už počas júnových víkendov, približne od polovice júna. Návštevníci si budú môcť zapožičať vodné bicykle, vrátane modelov so šmykľavkou, kajaky či elektrické vodné ležadlá.
Otvorenie lodenice
K dispozícii bude aj športové vybavenie na rôzne voľnočasové aktivity. Počas hlavnej sezóny v júli a auguste bude lodenica spolu so športovým areálom otvorená denne v pracovných dňoch od 11:00 do 20: 00 a cez víkendy o hodinu skôr.
Prevádzka lodenice bude v tejto sezóne závisieť aj od aktuálnej výšky hladiny vody, ktorá je znížená v rámci preventívnych opatrení prevádzkovateľa priehrady, ktorým je Slovenský vodohospodársky podnik.
Kunovská priehrada je obľúbenou prímestskou rekreačnou oblasťou vzdialenou od mesta Senica päť kilometrov. Pre peších turistov, cykloturistov i in-line korčuliarov je priehrada spojená s mestom cyklotrasou popri potoku Teplica.
Zdroj: SITA.sk - Kunovská priehrada v Senici zahajuje letnú sezónu, návštevníci sa môžu tešiť na viac ležadiel a cyklostojanov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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