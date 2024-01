Kunsthalle Bratislava sa presúva pod SNG a riaditeľ končí. Kroky ministerstva kultúry sú znepokojivé

Riaditeľ Kunsthalle rezignoval

Znepokojivé kroky rezortu

17.1.2024 (SITA.sk) - Kunsthalle Bratislava sa presúva pod Slovenskú národnú galériu (SNG) „Vzhľadom na to, že Kunsthalle Bratislava ako jediná štátom zriadená Kunsthalle v strednej Európe nevyužila svoju historickú šancu, a to jednak z hľadiska svojej programovej náplne, očakávaní verejnosti a tiež z hľadiska efektivity hospodárenia, rozhodli sme sa organizáciu presunúť pod Slovenskú národnú galériu,“ uviedol hovorca Ministerstva kultúry (MK) SR Pavol Čorba. Zdôraznil, že Kunsthalle nerušia, len ju presúvajú, a to s plnou dôverou vedenia MK SR. Rezort kultúry tiež podľa Čorbu plne podporí všetky kroky SNG vo vzťahu a k začleneniu Kunsthalle do jej štruktúr.Ministerstvo tiež informovalo, že riaditeľ Kunsthalle Jen Kratochvil požiadal ministerku Martinu Šimkovičovú (nominantka SNS) o uvoľnenie z funkcie k 15. januáru. Dôvodom podľa rezortu bolo, že sa Kratochvil chce väčšmi venovať kurátorskej a pedagogickej činnosti. Šimkovičová jeho žiadosti vyhovela.Kunsthalle Bratislava informovala, že vedenie i pozíciu štatutárky dočasne prevzala ekonomická riaditeľka Denisa Zlatá. Vo svojom stanovisku tiež uviedla, že Ministerstvo kultúry SR im v utorok 16. januára komunikovalo, že financovanie ich umeleckého a vzdelávacieho programu pre aktuálny rok v podobe, v akej bol pripravený internými aj externými kurátormi a kurátorkami, bolo nateraz zamietnuté.„Stojíme v bode, keď skúsení, rešpektovaní profesionáli/ky, akademici/čky, umelci/kyne, pedagógovia/ičky, kurátori/ky a kultúrni pracovníci/čky čelia obvineniam z toho, že propagujú hodnoty, ktoré ´ohrozujú budúcnosť detí na Slovensku´," uvádza inštitúcia vo svojom stanovisku.Dodala, že súčasné kroky rezortu kultúry považujú za znepokojivé a obávajú sa o nezávislosť i slobodu tejto národnej inštitúcie. „Napriek tomu sa hrdo ďalej hlásime k našim hodnotám, ktoré boli prezentované aj v programe, k všetkým umelcom/kyniam, s ktorými sme spolupracovali, a vážime si všetkých našich návštevníkov/čky, ktorí/é nás podporujú," uzavreli.