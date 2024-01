Zaži novú éru Galaxy AI, prichádza séria Samsung Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ a Galaxy S24

Spoločnosť Samsung Electronics dnes predstavila nové telefóny Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ a Galaxy S24 a vstúpila tým do novej éry mobilnej umelej inteligencie, ktorej hovorí Galaxy AI[i]. S novou sériou Galaxy S sa navždy mení spôsob, akým mobilné zariadenia uľahčujú a vylepšujú život svojim používateľom. Nech už sa človek s telefónmi Galaxy S24 pustí do čohokoľvek, podieľa sa na tom nejakým spôsobom aj umelá inteligencia – niekedy uľahčuje komunikáciu pomocou inteligentného prekladania textov a hovorov, inokedy rozširuje kreatívne možnosti pomocou technológie ProVisual Engine, alebo napríklad vytvára nový štandard vyhľadávania, vďaka ktorému môžu používatelia objavovať okolitý svet úplne inak ako doteraz.

„Rad Galaxy S24 mení spôsob, akým komunikujeme so svetom a otvára novú dekádu mobilných inovácií,“ komentoval to TM Roh, prezident a riaditeľ mobilnej divízie Samsung Electronics. „Za umelou inteligenciou Galaxy AI stojí odkaz našich predchádzajúcich inovácií a tiež hlboké porozumenie tomu, ako ľudia používajú inteligentné telefóny. S nadšením sledujeme, ako Galaxy AI pomáha používateľom po celom svete v každodennom živote a otvára im nové horizonty.“

Jedinečné zážitky v každodennom živote

Galaxy AI, to je zmysluplná umelá inteligencia zameraná na najrôznejšie súčasti každodenného života, najmä na oblasť, ktorá je telefónom najvlastnejšia, teda na komunikáciu. Napríklad prekonávanie jazykových bariér dokážu modely Galaxy S24 uľahčiť viac než akékoľvek minulé modely. Úplne bez problémov sa môžete rozprávať so zahraničnými kolegami či študentmi, prípadne si telefonicky vybaviť rezerváciu pri cestovaní v cudzine. O všetko sa postará funkcia Live Translate[ii], obojsmerný hlasový a textový prekladač hovorov v reálnom čase. Funguje priamo v telefónnej aplikácii, nemusíte nič inštalovať, nepotrebujete žiadne aplikácie tretích strán – váš hovor je úplne súkromný.

Ďalšia funkcia sa volá Tlmočník (Interpreter), čo hovorí za všetko: osobný (nie telefonický) rozhovor je možné okamžite prekladať v okne rozdelenom na dve polovice, takže každý z účastníkov vidí na displeji preložený prepis toho, čo ten druhý práve povedal. Funguje to dokonca aj bez dátového alebo Wi-Fi pripojenia.

A čo sa týka štylistiky, je tu Asistent pre písanie (Chat Assist), teda nástroj na úpravu formulácií tak, aby zodpovedali pôvodnému úmyslu. Hodí sa to v prípade, že chcete napríklad poslať zdvorilú správu kolegovi z práce alebo vymyslieť chytľavý slogan na sociálne siete[iii]. O preklady správ sa vie postarať umelá inteligencia vo virtuálnej klávesnici Samsung Keyboard, ktorá zvláda v reálnom čase 13 jazykov[iv]. Za volantom zas oceníte nové funkcie systému Android Auto[v] – dokáže napríklad automaticky zhrnúť prichádzajúce správy a navrhnúť vhodné odpovede či iné reakcie (napr. je možné poslať predpokladaný čas príchodu, takže môžete komunikovať a zároveň venovať plnú pozornosť riadeniu).

Nové telefóny veľmi vylepšia aj písanie poznámok v natívnej aplikácii Samsung Notes – funkcia Asistent pre poznámky (Note Assist)[vi] umožňuje pomocou umelej inteligencie vytvárať ich zhrnutie, formátovať poznámky pomocou prednastavených šablón alebo k nim tvoriť titulné strany s náhľadom. Pri hlasových správach zase príde vhod funkcia Asistent pre prepisy (Transcript Assist)[vii], opäť s umelou inteligenciou a s prevodom hlasu na text. Vďaka nej je možné prepisovať záznamy, zhŕňať ich obsah a dokonca ich aj prekladať (aj v prípade, že je na nich zachytených viac hlasov).

Komunikácia však nie je jedinou oblasťou, v ktorej modely radu Galaxy S24 excelujú a predvádzajú, ako bude vyzerať telefónna budúcnosť. Týka sa to aj online vyhľadávania, ktoré v uplynulých desaťročiach zmenilo prakticky všetky aspekty života. A Galaxy S24 v tomto ohľade predstavuje ďalší míľnik – ako prvý telefón v histórii zavádza intuitívnu službu Circle to Search with Google[viii], založenú na gestách. Vďaka partnerstvu s najväčším svetovým vyhľadávacím gigantom sa zrodil úplne nový spôsob, akým dokážete na internete zisťovať informácie – stačí dlho stlačiť domovské tlačidlo a na displeji Galaxy S24 môžete čokoľvek zakrúžkovať, zvýrazniť, pripísať poznámku alebo na čokoľvek kliknúť a okamžite vás telefón odmení užitočnými a cielenými výsledkami vyhľadávania. Predstavte si napríklad, že si na fotografii, ktorú váš kamarát zavesil na sociálnu sieť, všimnete atraktívne pozadie, alebo objavíte niečo zaujímavé v YouTube Shorts. Hneď o tom môžete zistiť viac, a vôbec kvôli tomu nemusíte opúšťať aktuálnu aplikáciu. V závislosti od vašej aktuálnej polohy je možné pri niektorých vyhľadávaniach zobraziť aj prehľady vytvorené generatívnou umelou inteligenciou, s užitočnými informáciami a ďalším kontextom, ktorý umožní klásť komplexnejšie a cielenejšie otázky. Je to jednoduché a berie to dych.

Veľa možností pri kreatívnom pohľade na svet

Medzi ďalšie prednosti radu Galaxy S24 patrí ProVisual Engine[ix], rozsiahly set nástrojov s umelou inteligenciou, ktoré úplne menia zaužívané spôsoby fotografovania a dávajú používateľom nevídanú tvorivú slobodu v každej fáze kreatívneho procesu, od tvorby kompozície až po zdieľanie hotových fotografií alebo videozáznamov na sociálnych sieťach. Zabudnite na roztrasené neostré snímky z diaľky. Nový fotografický systém Quad Tele s päťnásobným optickým zoomom a 50 MPix snímačom funguje vďaka technológii Adaptive Pixel Sensor tak, že kvalita snímok s 2x, 3x, 5x a 10x zväčšením[x] úplne zodpovedá regulárnemu optickému zoomu. Avšak aj stonásobné priblíženie vďaka vylepšenému digitálnemu zoomu pôsobí veľmi čisto a kvalitne.

Výrazného vylepšenia sa dočkali aj funkcie pre fotografovanie a natáčanie v slabom svetle alebo v tme, pre ktoré sa v rade Galaxy tradične používa súhrnný názov Nightography. Fotografie a záznamy v režime Space Zoom sú kvalitné za akýchkoľvek podmienok, dokonca aj po priblížení. Pri modeli Galaxy S24 Ultra majú zásluhu na skvelej práci v slabom svetle najmä fyzicky väčšie pixely (1,4 um, teda o 60 % väčšie[xi] v porovnaní s predchádzajúcim modelom). Okrem toho je Galaxy S24 Ultra vybavený vylepšeným optickým stabilizátorom, takže odpadajú mnohé príklady rozostrenia vplyvom chvenia fotoaparátu pri práci z ruky. Pri natáčaní videozáznamov funguje na oboch kamerách, prednej aj zadnej, samostatný obrazový procesor na redukciu šumu a Galaxy S24 navyše dokáže analyzovať informácie z gyroskopického senzora, vďaka ktorým odlíši pohyb filmára od pohybu objektu v zábere. To znamená efektívnejšiu redukciu šumu a jasnejšie videozáznamy v šere či v tme, dokonca aj z diaľky.

A keď sú fotografie hotové, grafické nástroje s Galaxy AI ich umožnia jednoducho upravovať – k dispozícii je napríklad ľahké mazanie nechcených objektov, zmena kompozície či remastering. Kvôli maximálnej efektivite dokáže funkcia Návrhy úprav (Edit Suggestion)[xii] využiť umelú inteligenciu a navrhnúť optimálne úpravy pre každú fotografiu zvlášť. A ak sa chcete pustiť do pokročilých kreatívnych hier a maximálne využiť tvorivú slobodu, môžete vyskúšať nástroj Generatívne úpravy (Generative Edit)[xiii], ktorý do pozadia pridáva objekty vytvorené generatívnou umelou inteligenciou. Umelá inteligencia dokáže narovnať krivo vyfotografovaný záber alebo posunúť osobu či objekt tak, aby kompozícia pôsobila lepšie. Potom podľa toho zodpovedajúcim spôsobom upraví aj pozadie. Pri každom použití generatívnej umelej inteligencie sa na vylepšenie záberu vo fotografii zobrazí vodoznak a príslušná informácia sa objaví aj v metadátach. A ak sa vám podarilo natočiť akčné video a chcete ho spomaliť, ďalšia nová funkcia Okamžité spomalenie (Instant Slow-mo) vygeneruje ďalšie okienka podľa reálneho pohybu a vloží ich do záznamu, čím ľahko dosiahne vytúžený efekt.

Aby bolo vopred jasné, že sa fotografie podaria, zobrazia sa v režime Super HDR náhľady výsledných snímok ešte pred stlačením spúšte. Pri fotografovaní však nejde len o samotné zachytenie jedinečných okamihov, rovnako dôležité je aj ich zdieľanie. Špičkové vlastnosti fotografického systému radu Galaxy S24 s umelou inteligenciou sa podarilo integrovať priamo do populárnych mobilných aplikácií, kde sa automaticky zobrazia fotografie v HDR[xiv]. A keď hľadáte snímku v galérii či na sociálnej sieti, zobrazí sa aj v režime Super HDR, pri ktorom systém analyzuje vybrané oblasti kompozície a podľa toho nastaví rozsah jasu, farby a kontrast.

Špičková inteligencia si žiada poriadny výkon

Umelá inteligencia sa teda stáva dôležitou súčasťou každodenného života, čomu, samozrejme, musí zodpovedať aj výkon prístrojov. Chceme toho od nich veľa – hranie, natáčanie a strih videa v najvyššej kvalite, prepínanie medzi mnohými aplikáciami, napríklad pri plánovaní výletov. Nech už od telefónu vyžadujeme čokoľvek, Galaxy S24 to hravo splní vďaka vylepšenému čipsetu[xv], displeju a ďalším prvkom. Základom výbavy Galaxy S24 Ultra je optimalizovaný procesor Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy[xvi] s výrazne vylepšenou NPU jednotkou pre účinné spracovanie algoritmov umelej inteligencie. Všetky tri modely Galaxy S24 majú adaptívnu obnovovaciu frekvenciu 1 – 120 Hz, ktorá tiež vylepšuje výkon.

Aj hranie sa vďaka hardvérovým aj softvérovým vylepšeniam posunulo na vyššiu úroveň. Všetky modely radu Galaxy S24 disponujú optimalizovaným systémom riadenia tepla s až 1,9x väčšou odparovacou komorou[xvii], čo vylepšuje teplotu na povrchu prístroja i výkon pri hraní. Vďaka technológii ray tracing je obraz dokonale realistický, so skvelými tieňmi a odrazmi. A spolupráca s najlepšími hernými firmami umožňuje ponúknuť používateľom Galaxy S24 najpopulárnejšie mobilné hry v optimalizovanej podobe.

O skvelý obraz sa starajú najjasnejšie a najkvalitnejšie displeje, s akými sme sa pri modeloch Galaxy kedy stretli[xviii]. Jas modelov Galaxy S24 dosahuje 2600 nitov, v exteriéri navyše vylepšuje viditeľnosť technológia Vision Booster.

Tiež krycie sklo Corning Gorilla Armor[xix] pri Galaxy S24 Ultra sa dočkalo optického vylepšenia na molekulárnej úrovni, čo znamená o 50 % dlhšiu trvanlivosť a štyrikrát lepšiu odolnosť proti poškriabaniu. Odlesky sa výrazne znížili (až o 75 %) v najrôznejších svetelných podmienkach.

V celom rade Galaxy S24 sa záujemcovia môžu tešiť na dizajnové vylepšenia s tenšími rámčekmi, čo výrazne vylepšuje divácky zážitok a navyše to umožňuje zväčšiť skutočnú plochu displeja (pri Galaxy S24+ 6,7 palca, pri Galaxy S24 6,2“) pri zachovaní skoro rovnakých rozmerov telefónov[xx]. Galaxy S24 Ultra má uhlopriečku 6,8 palca, displej je navyše plochejší a lepšie prispôsobený na zábavu aj na prácu. Galaxy S24+ má navyše rovnaké rozlíšenie QHD ako Galaxy S24 Ultra.

Vylepšené zabezpečenie a ochrana súkromia

O zabezpečenie nových telefónov sa stará osvedčená viacvrstevná bezpečnostná platforma Samsung Knox. Telefóny radu Galaxy S24 vďaka tomu starostlivo strážia dôležité informácie používateľov a chránia systém proti rizikám – k hlavným prostriedkom patrí komplexné hardvérové ​​zabezpečenie, detekcia hrozieb v reálnom čase a kolaboratívna ochrana.

Samsung dlhodobo poskytuje používateľom možnosť voľby, ako chcú pristupovať k zabezpečeniu svojej techniky, a to platí aj pre éru umelej inteligencie. Používatelia Galaxy S24 si teda môžu vybrať, do akej miery nechajú umelú inteligenciu využívať ich osobné údaje – možno to nastaviť v menu Galaxy AI (Advanced Intelligence), v ktorom sa dá zakázať online spracovanie dát na účely umelej inteligencie.[xxi]

Systém Knox Matrix[xxii] slúži na zaistenie bezpečnej a prepojenej budúcnosti bez nutnosti zadávania hesiel, na čo sú určené aj tzv. prístupové kľúče alebo passkeys. Tie umožňujú pohodlný a bezpečný prístup k webovým stránkam a aplikáciám používateľov vo všetkých ich zariadeniach pomocou potvrdzovacích údajov, čo funguje ako ochrana proti phishingovým útokom. Systém vyspelej ochrany dát ponúka komplexné obojsmerné šifrovanie pri zálohe, synchronizácii alebo obnove dát v Samsung Cloude, používatelia Galaxy S24 sa môžu pripojiť aj k ďalším prístrojom a pritom neohrozia synchronizáciu ani bezpečnosť. Dáta je možné šifrovať alebo dešifrovať len na koncových zariadeniach používateľov, a teda nikto iný ako používateľ ich nevidí, ani pri napadnutí servera alebo po krádeži dát z účtu. A ak používateľ stratí prístup k preverenému zariadeniu, strate dát bráni obnovovací kód. O ďalšiu ochranu Galaxy S24 sa starajú iné a početné bezpečnostné prvky Samsungu – Knox Vault, Security & Privacy Dashboard, Auto Blocker, Secure Wi-Fi, Private Share, režim Maintenance a pod.

Ďalšia etapa na ceste Samsungu k udržateľnej budúcnosti

Prechod do novej éry mobilných zážitkov si vyžaduje aj opätovné zamyslenie sa nad tým, ako sa prístroje Galaxy vlastne vyrábajú a balia, aby ľuďom na celej planéte pomáhali a neškodili. S radom Galaxy S24 opäť rastie množstvo recyklovaných materiálov v telefónoch a ďalších prístrojoch značky Samsung – pri výrobe interných aj externých komponentov sme použili recyklované plasty, sklo aj hliník[xxiii]. Tentokrát sme však zašli o krok ďalej. Rad Galaxy S24 vôbec po prvýkrát obsahuje aj recyklovaný kobalt a vzácne prvky[xxiv]. V Galaxy S24 Ultra nájdeme minimálne 50 % recyklovaného kobaltu v batérii[xxv] a 100 % recyklovaných vzácnych prvkov v reproduktoroch[xxvi].

V rade Galaxy S24 sa tiež po prvýkrát v dejinách triedy Galaxy S zapojila do výroby recyklovaná oceľ a termoplastický polyuretán (TPU). V Galaxy S24 Ultra nájdeme recyklovanú oceľ minimálne zo 40 % v reproduktoroch[xxvii], rovnako je tu najmenej 10 % predspotrebného recyklovaného TPU v postrannom tlačidle a v tlačidlách pre nastavenie hlasitosti. Všetky modely Galaxy S24 sa predávajú v baleniach zo 100 % recyklovaného papiera.

Aj najnovšia vlajková loď medzi smartfónmi pokračuje v tradičnom úsilí Samsungu o predlžovanie životnosti produktov, takže ponúka aktualizácie operačného systému v 7 generáciách a k tomu 7 rokov bezpečnostných aktualizácií. Používatelia si tak budú môcť vychutnávať výhody modelov Galaxy ešte dlhšiu dobu ako pri predchádzajúcich typoch[xxviii]. Rad Galaxy S24 okrem toho získal certifikát UL ECOLOGO[xxix], uhlíkovú stopu merala a overila organizácia The Carbon Trust[xxx].

Rad Galaxy S24 je skrátka ďalším dôležitým krokom na ceste Samsungu a jeho mobilnej divízie k ekologickejšej budúcnosti. Samsung neochvejne kráča za splnením svojich ekologických cieľov do konca roka 2025[xxxi]. Už na konci roku 2022 dosiahol prvý z týchto cieľov, totiž zapojiť recyklované materiály do všetkých mobilných produktov od smartfónov a tabletov Galaxy po počítače a nositeľnú elektroniku. V súčasnosti si firma stanovila ďalší cieľ týkajúci sa recyklovaných materiálov. Do roku 2030 bude minimálne jeden recyklovaný materiál súčasťou každého modulu[xxxii] každého mobilného produktu.

Precízne technológie a elegancia v každom detaile

Galaxy S24 Ultra je vôbec prvý telefón Galaxy s titánovým rámom[xxxiii], čo prispieva k jeho odolnosti a dlhovekosti. Výrazne tenšie telo sa lepšie drží, a tak sa s ním ľahšie pracuje pri chôdzi a iných činnostiach. Pri Galaxy S24+ a Galaxy S24 zaujme jednoduchá elegantná konštrukcia z jedného kusa, bez viditeľného spoja medzi zadným krytom a bočným rámom. Modely radu Galaxy S24 sa budú predávať v niekoľkých farebných variantoch inšpirovaných rôznymi minerálmi. Pri Galaxy S24 Ultra medzi tieto varianty[xxxiv] patrí Titanium Gray (sivý titán), Titanium Black (čierny titán), Titanium Violet (fialový titán) a Titanium Yellow (žltý titán). Galaxy S24+ a Galaxy S24 budú k dispozícii vo verziách Onyx Black (čierna), Marble Gray (sivá), Cobalt Violet (fialová) a Amber Yellow (žltá). Exkluzívne v oficiálnom e-shope www.samsung.sk budú k dispozícii telefóny radu Galaxy S24 aj v ďalších farebných variantoch: zelená Jade Green, oranžová Sandstone Orange a modrá Saphire Blue v prípade modelov Galaxy S24+ a Galaxy S24, zelená Titanium Green, oranžová Titanium Orange a modrá Titanium Blue v prípade Galaxy S24 Ultra.

Ceny, otváracia ponuka a dostupnosť v SR

Mobilné telefóny Galaxy S24, S24+ a S24 Ultra sa v Slovenskej republike začnú predávať 31. januára 2024.

Zákazníci, ktorí si v období od 17. 1. do 30.1. 2024 (vrátane) alebo do vypredania zásob zakúpia telefóny z radu Galaxy S24 získajú model s dvojnásobne vyššou kapacitou pamäte za cenu modelu s nižšou kapacitou. Mechanizmus získania modelu s vyššou pamäťovou verziou za cenu modelu s nižšou pamäťovou verziou sa môže líšiť v závislosti od predajcu. Zákazníci môžu navyše po registrácii do kampane v aplikácii Samsung Members, v sekcii „Výhody“, odpredať svoje staré zariadenie a získať výkupný bonus vo výške až 100 EUR pri nákupe nového Samsung Galaxy S24 Ultra a S24+. V prípade nákupu Galaxy S24 je výkupný bonus 60 EUR.

Dostupné farby, veľkosti úložiska a odporúčané maloobchodné ceny

MODEL VEĽKOSŤ ÚLOŽISKA FARBY ODPORÚČANÁ MALOOBCHODNÁ CENA CENOVÉ ZVÝHODNENIE „VYŠŠIA PAMÄŤ ZA NIŽŠIU“ ODPORÚČANÁ CENA PO ZĽAVE (17.1.-30.1. 2024) Galaxy S24 256 GB Čierna, sivá, fialová, žltá, zelená Jade Green*, oranžová Sandstone Orange*, modrá Saphire Blue* 959 EUR 899 EUR 128 GB 899 EUR - Galaxy S24+ 512 GB Čierna, sivá, fialová, žltá, zelená Jade Green*, oranžová Sandstone Orange*, modrá Saphire Blue* 1269 EUR 1149 EUR 256 GB 1149 EUR - Galaxy S24 Ultra 1 TB** Čierny titán, sivý titán, fialový titán, žltý titán, zelená Titanium Green*, oranžová Titanium Orange*, modrá Titanium Blue* 1809 EUR 1569 EUR 512 GB 1569 EUR 1449 EUR 256 GB 1449 EUR -

Všetky uvedené ceny sú odporúčané maloobchodné ceny stanovené výrobcom. Predajná cena sa môže líšiť v závislosti od predajcu.

*Exkluzívne na www.samsung.sk.

**1 TB verzia bude k dispozícii exkluzívne v e-shope www.samsung.sk a v značkových predajniach Samsung.

Technické údaje

Galaxy S24 Ultra Displej 6,8” Edge QHD+ (17,2 cm)* Dynamic AMOLED 2X Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (1~120 Hz) Funkcia Vision Booster * Merané uhlopriečne. Rozmer displeja Galaxy S24 Ultra: 6,8“ ako plný obdĺžnik, 6,8“ so započítaním zaoblených rohov. Skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť 79 X 162,3 X 8,6 mm, 233 g (mmWave)/232 g (Sub6) Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 120˚ Širokouhlý fotoaparát 200 MPix f1,7, uhol záberu 85˚ Teleobjektív 50 MPix 5x optický Zoom, stabilizátor, f3,4, uhol záberu 22˚ Teleobjektív 10 MPix 3x optický Zoom, stabilizátor, f2,4, uhol záberu 36˚ Predný fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 80˚ Pamäť a úložný priestor 12 GB + 1 TB 12 + 512 GB 12 + 256 GB * Dostupná kapacita úložného priestoru závisí od inštalovaného softvéru. * Kapacita pamäte závisí od krajiny. Batéria 5000 mAh * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie pri testovaných vzorkách podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je 4855 mAh. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia a pod. Nabíjanie* Káblové nabíjanie*: až 65 % za cca 30 min. s adaptérom 45 W** a káblom 5A USB-C*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** *Káblové nabíjanie kompatibilné s PD. ** Sieťová nabíjačka 45 W Power Adapter sa predáva samostatne, odporúčame používať len nabíjačky a káble schválené firmou Samsung. *** Na základe výsledkov interných testov Samsungu s cestovným nabíjacím adaptérom 45 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S24 Ultra za stavu 0 % energie, s vypnutými službami, funkciami aj displejom. Skutočná rýchlosť nabíjania závisí od spôsobu použitia, podmienok nabíjania a ďalších faktorov. ****Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s WPC. ***** Systém je obmedzený na smart telefóny Samsung alebo smart telefóny inej značky s bezdrôtovým nabíjaním Qi, medzi kompatibilné modely patria Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 series, Z Fold2, Note20 series, S20 series, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE a Note5. K dispozícii pri niektorej nositeľnej technológii, napr. Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch a Galaxy Buds. Ak stav batérie klesne pod 30 %, Wireless PowerShare nemusí fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Funkcia Wireless PowerShare môže mať vplyv na príjem signálu či dátovej služby, záleží od prostredia v sieti. Operačný systém Android 14 One UI 6.1 Siete a konektivita 5G*, LTE**, Wi-Fi 7***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Vyžaduje optimálne pripojenie 5G, k dispozícii na vybraných trhoch. S otázkou týkajúcou sa dostupnosti a podrobností sa obráťte na mobilného operátora. Skutočná rýchlosť sťahovania a streamingu závisí od krajiny, operátora a prostredia.

** Dostupnosť LTE modelov závisí od krajiny a mobilného operátora. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, mobilného operátora a prostredia. *** Dostupnosť Wi-Fi 7 závisí od krajiny, operátora a prostredia. Vyžaduje optimálne pripojenie a Wi-Fi 6E router. Odolnosť proti vlhkosti IP68 * IP68 platí pre testovacie podmienky pri ponorení do 1,5 m sladkej vody na max. 30 minút. Chráni proti prachu, nečistote a piesku. Po namočení opláchnite a osušte. Nehodí sa na použitie na pláži alebo pri bazéne. Odolnosť dotykového pera S Pen proti vode a prachu nie je stála a s bežným opotrebovaním sa zmenšuje.

Galaxy S24 a Galaxy S24+ Galaxy S24 Galaxy S24+ Displej 6,2“ FHD+ (15,7 cm)* 6,7“ QHD+ (17 cm)* Dynamic AMOLED 2X Obnovovacia frekvencia Super Smooth 120 Hz (1~120 Hz) Funkcia Vision Booster * Merané uhlopriečne. Rozmer displeja Galaxy S24: 6,2“ bez zaoblených rohov, 6“ (15,2 cm) so započítaním zaoblených rohov. Rozmer displeja Galaxy S24: 6,7“ bez zaoblených rohov, 6,5“ (16,4 cm) so započítaním zaoblených rohov. Skutočná zobrazovacia plocha je menšia vzhľadom na zaoblené rohy a otvor pre objektív fotoaparátu. Rozmery a hmotnosť 70,6 x 147 x 7,6 mm, 168 g (mmWave)/ 167 g (Sub6) 75,9 x 158,5 x 7,7 mm, 197 g (mmWave)/196 g (Sub6) *Hmotnosť zariadení sa môže líšiť v závislosti od trhu Fotoaparát Ultraširoký fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 120˚ Širokouhlý fotoaparát 50 MPix f1,8, uhol záberu 85˚ Teleobjektív 10 MPix 3x optický Zoom, f2,4, uhol záberu 36˚ Predný fotoaparát 12 MPix f2,2, uhol záberu 80˚ Pamäť a úložný priestor 8 + 256 GB 8 + 128 GB 12 + 512 GB 12 + 256 GB * Dostupná kapacita úložného priestoru závisí od inštalovaného softvéru. * Kapacita pamäte závisí od krajiny. Batéria 4000 mAh 4900 mAh * Typická hodnota podľa nezávislých laboratórnych testov. Typickou hodnotou sa rozumie priemerná odhadovaná hodnota vzhľadom na odchýlky kapacity batérie pri testovaných vzorkách podľa štandardu IEC 61960. Menovitá (minimálna) kapacita je pri modeli Galaxy S24 3880 mAh a pri modeli Galaxy S24+ 4755 mAh. Skutočná výdrž batérie závisí od prostredia v sieti, typu využitia a pod. Nabíjanie* Káblové nabíjanie*: až 50 % za cca 30 min. s adaptérom 25 W** a káblom 3A USB-C*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** Káblové nabíjanie*: až 65 % za cca 30 min. s adaptérom 45 W** a káblom 5A USB-C*** Fast Wireless Charging 2.0**** Wireless PowerShare***** * Káblové nabíjanie kompatibilné s PD. ** Sieťová nabíjačka a dátový kábel sa predávajú samostatne. Pri modeli Galaxy S24+ odporúčame používať originálnu nabíjačku Samsung 45 W, pri modeli Galaxy S24 originálnu nabíjačku Samsung 25 W. *** Na základe výsledkov interných testov Samsungu s cestovným nabíjacím adaptérom 25 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S24 a s cestovným nabíjacím adaptérom 45 W pripojeným k predprodukčnej verzii modelu Galaxy S24+ za stavu 0 % energie, s vypnutými službami, funkciami aj displejom. Skutočná rýchlosť nabíjania závisí od spôsobu použitia, podmienok nabíjania a ďalších faktorov. **** Bezdrôtové nabíjanie je kompatibilné s WPC. ***** Systém je obmedzený na smart telefóny Samsung alebo smart telefóny inej značky s bezdrôtovým nabíjaním Qi, medzi kompatibilné modely patria Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S23 Ultra, S23+, S23, Z Fold 4, Z Flip4, S22 series, Z Fold3 5G, Z Flip3 5G, S21 FE 5G, S21 series, Z Fold2, Note20 series, S20 series, Z Flip, Note10, Note10+, S10e, S10, S10+, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE a Note5. K dispozícii pri niektorej nositeľnej technológii, napr. Galaxy Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Watch6, Watch6 Classic, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch a Galaxy Buds. Ak stav batérie klesne pod 30 %, Wireless PowerShare nemusí fungovať. Nemusí fungovať s niektorým príslušenstvom, obalmi, modelmi iných značiek alebo niektorými nositeľnými zariadeniami Samsung. Funkcia Wireless PowerShare môže mať vplyv na príjem signálu či dátovej služby, záleží od prostredia v sieti. Operačný systém Android 14 One UI 6.1 Siete a konektivita 5G*, LTE**, Wi-Fi 6E***, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 * Služby 5G sú podporované len v lokalitách s dostupnou 5G sieťou. Vyžaduje optimálne pripojenie 5G. Skutočná rýchlosť závisí od krajiny, operátora a prostredia. ** Dostupnosť LTE modelu závisí od krajiny a mobilného operátora. *** Dostupnosť Wi-Fi 6E závisí od krajiny, operátora a prostredia. Vyžaduje optimálne pripojenie a Wi-Fi 6E router. Odolnosť proti vlhkosti IP68 * IP68 platí pre testovacie podmienky pri ponorení do 1,5 m sladkej vody na max. 30 minút. Chráni proti prachu, nečistote a piesku. Po namočení opláchnite a osušte. Nehodí sa na použitie na pláži alebo pri bazéne. Odolnosť dotykového pera S Pen proti vode a prachu nie je stála a s bežným opotrebovaním sa zmenšuje.