Kúpa auta od súkromnej osoby je veľkým rizikom, obráťte sa radšej na autobazár

27.3.2025 (SITA.sk) - Kúpa ojazdeného auta od súkromnej osoby môže byť lákavá. Táto voľba však so sebou nesie množstvo rizík, ktoré by si mal každý kupujúci dôkladne zvážiť. Má totiž možnosť staviť na istotu, ktorá so sebou prináša viac ako len prvotnú výhodu v podobe atraktívnej ceny.Jedným z najvýraznejších rizík pri kúpe jazdenky od súkromných predajcov je nejasná história vozidla. "Mnohí nezverejňujú všetky informácie o vozidle, čo môže viesť k nepríjemným prekvapeniam," upozorňuje Radoslav Skaloš, manažér predaja AAA AUTO pre Slovensko. To môže zahŕňať skryté technické problémy, ktoré si kupujúci nevšimnú pri bežnej obhliadke. Samostatnou kapitolou je zatajenie vážnych havárií a neodborných opráv. Ak bol pri nehode poškodený A alebo B stĺpik karosérie, prípadne ak nefungujú airbagy, vozidlo svojho majiteľa pri nehode dostatočne neochráni.Riziko podvodu je ďalším problémom. "Súkromní predajcovia môžu manipulovať s údajmi o vozidle, ako je počet najazdených kilometrov," dodáva Radoslav Skaloš. Taktiež nie je zaručená kvalita a servisná história auta, ktorú ponúkajú profesionálni predajcovia. Niektorí podvodníci tiež úmyselne vynechávajú dôležité informácie ako sú rôzne ťarchy či exekúcie, nezaplatené pokuty a podobné právne problémy, ktorým by nový majiteľ auta musel čeliť. "Nemôžete ignorovať ani bezpečnostné riziko - ak stretnete cudzinca na odľahlom mieste, môžete prísť o peniaze, ktoré máte so sebou na kúpu auta. Nehovoriac o riziku, že vozidlo, ktoré si mnohí nepreveria, môže mať nelegálny pôvod," upozornil Radoslav Skaloš.Cieľom týchto trikov je samozrejme presvedčiť zákazníka, aby zaplatil viac peňazí za auto, ktoré v skutočnosti takú hodnotu nemá. Úspora sa tak v konečnom dôsledku môže rozplynúť kvôli nutnosti dodatočných opráv a ďalších nečakaných investícií do prevádzky auta.Naopak, zaobstaranie si vozidla z profesionálneho autobazáru, ako je AAA AUTO, ponúka množstvo výhod, ktoré zabezpečujú bezstarostný a bezpečný nákup. Tento najväčší domáci predajca ojazdených vozidiel predá v strednej Európe 110 000 automobilov ročne a má tak s overovaním ojazdených vozidiel bohaté skúsenosti"Naše autá prechádzajú dôkladnou kontrolou 260 parametrov a každý zákazník dostáva záruku kvality," vysvetľuje Radoslav Skaloš. Kupujúci sú chránení pred skrytými vadami a majú istotu, že auto je v dobrom technickom stave. "Navyše poskytujeme aj 10 dní na jeho výmenu bez otázok," dodáva Radoslav Skaloš.Právne zabezpečenie je ďalšou výhodou. "Všetky autá vlastníme, takže za ne môžeme ručiť. Eliminujeme tým riziko právnych problémov. Poskytujeme doživotnú záruku na legálny pôvod a garanciu kontroly stavu najazdených kilometrov," hovorí Radoslav Skaloš. AAA AUTO tiež ponúka široké portfólio možností financovania, čo zlepšuje dostupnosť kvalitných vozidiel.Nákup auta od profesionálneho autobazáru, ako je AAA AUTO, je preto bezpečnejšou a výhodnejšou voľbou. Kupujúci získavajú nielen kvalitné vozidlo, ale aj pokoj a istotu, že urobili správne rozhodnutie.Informačný servis