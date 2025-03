Tesco pokračuje v expanzii, otvára 181. predajňu v Nových Zámkoch

27.3.2025 (SITA.sk) -Predajňa Tesco v Nových Zámkoch s plochou 890 m² bude zákazníkom k dispozícii sedem dní v týždni od 7.00 do 21.00 hod. Počas prvých štyroch dní zákazníci s Clubcard nakúpia v novej predajni s 10 % zľavou."Sme radi, že zákazníkom v Nových Zámkoch môžeme priniesť už druhú predajňu Tesca s kvalitnou ponukou za dostupné ceny. Nová predajňa v OC Spektrum bude ideálna na menšie aj väčšie nákupy nielen pre obyvateľov blízkeho sídliska, ale aj návštevníkov z celého regiónu. Samozrejmosťou sú okrem pestrej ponuky aj výrazné zľavy pre majiteľov Clubcard," hovoríČlenov vernostného programu Clubcard čakajú aj špeciálne 10 % zľavy pri nákupe počas prvých štyroch dní od otvorenia od 27. marca do 30. marca 2025.O fungovanie predajne sa stará 14 kolegýň a kolegov. Nový supermarket ponúkne kompletný sortiment – čerstvé, mrazené, chladené aj trvanlivé potraviny. Zákazníci sa môžu tešiť na sezónnu ponuku produktov a všetkého potrebného napríklad do záhrady, na grilovanie či Veľkú noc.Nová predajňa ponúka moderné technologické novinky pre lepšiu zákaznícku skúsenosť. Okrem klasických pokladníc bude k dispozícii aj šesť samoobslužných pokladníc, služba Scan&Shop pre rýchle nakupovanie so skenerom alebo cez aplikáciu aj zálohomat na pohodlné vrátenie zálohovaných fliaš.Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Aj nový supermarket Tesca v Nových Zámkoch sa zapojí do programu darovania potravín a pridá sa k ostatným predajniam Tesca, ktoré takto pomáhajú ľuďom v núdzi každý deň. Tesco zároveň daruje 1 euro z každého nákupu nad 10 eur počas prvých dvoch dní od otvorenia (27. až 28. marca 2025) na podporu voľnočasových aktivít pre deti a mládež v Centre voľného času Pyramída.Informačný servis