Kúpalisko v Stropkove museli pre nevyhovujúcu kvalitu vody dočasne zatvoriť

Problém bol už na začiatku

Zdravie je na prvom mieste

26.7.2024 (SITA.sk) - Mesto Stropkov muselo dočasne uzatvoriť areál letného kúpaliska. Stalo sa tak na základe výsledkov rozboru tohtotýždňových vzoriek vody z bazénov.Ako mesto informuje na sociálnej sieti, v odobraných vzorkách boli prekročené limity baktérie Staphylococcus aureus, tzv. zlatého stafylokoka.Areál letného kúpaliska v Stropkove otvorili v tejto sezóne až 5. júla, teda zhruba o dva týždne neskôr ako vlani. Samospráva čakala na úspešné výsledky overenia kvality vody.„Od spustenia prevádzky robíme všetko pre čo najvyššie pohodlie, ale aj bezpečnosť návštevníkov v celom areáli. Bohužiaľ, výsledky mikrobiologického rozboru nedopadli dobre. A to aj napriek tomu, že podľa usmernenia odborne spôsobilých osôb i hygienikov v maximálnej možnej miere aplikujeme do vody prostriedky pre udržanie bezchybnej kvality vody, nepretržite dbáme na hygienu a vykonávame opatrenia pre bezpečie a pohodlie návštevníkov,“ uviedla radnica.Dodala, že situáciu začala okamžite riešiť. Ďalšie vzorky budú odobrané v pondelok, výsledky ale budú k dispozícii až vo štvrtok.„Toto nepopulárne opatrenie nás veľmi mrzí, chceme však zdôrazniť, že zdravie a bezpečnosť našich návštevníkov je na prvom mieste. Prijali sme zodpovedné rozhodnutie a urobíme všetko pre to, aby bol areál čo najskôr k dispozícii širokej verejnosti,“ dodalo mesto.