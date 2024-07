Rover Perseverance našiel na Marse skalu, ktorá možno nesie prastaré známky života

Skalou kedysi pretekala voda

Vzorky musia dostať na Zem

Náklady dosiahli 11 miliárd dolárov

26.7.2024 (SITA.sk) - Rover Perseverance amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) na Marse našiel skalu, ktorá by mohla niesť známky života spred niekoľkých miliárd rokov.Ako informuje portál Space.com, vedci v tíme misie sú nadšení, ale zostávajú vo svojej radosti opatrní, keďže na potvrdenie ich teórie je potrebná ďalšia analýza.Skala v tvare hrotu šípu, ktorú vedci pomenovali Cheyava Falls, obsahuje chemické znaky a štruktúry, ktoré mohli byť vytvorené mikrobiálnym životom pred miliardami rokov, keď bola červená planéta podstatne vlhšia ako v súčasnosti.Nástroje Perseverance v nej zaznamenali organické zlúčeniny, ktoré sú predchodcami chemického zloženia teraz známeho života.Po celej dĺžke skaly sa tiahnu žily síranu vápenatého, čo sú minerálne usadeniny, ktoré naznačujú, že kedysi skalou pretekala voda, ktorá je pre život nevyhnutná.Rover tiež zaznamenal desiatky milimetrových škvŕn, z ktorých každá je obklopená čiernym prstencom. Tieto prstence obsahujú železo a fosfát, ktoré sú tiež viditeľné na Zemi ako výsledok chemických reakcií za účasti mikróbov.Cheyava Falls sa nachádza na okraji 400 metrov širokého riečneho údolia Neretva Vallis. Vedci sa domnievajú, že tento staroveký kanál bol vyhĺbený už dávno pre vodu prúdiacu do krátera Jezero.Jedným z možných scenárov je, že bahno, ktoré už obsahovalo organické zlúčeniny, sa vylialo do údolia a neskôr sa stmelilo do skaly.Druhá epizóda presakovania vody do vytvorenej horniny by vytvorila na objekte žily síranu vápenatého a čierne prstencovité škvrny.Na to, aby vedci mohli naozaj pochopiť, čo sa udialo pred miliardami rokov, musia dostať vzorky Cheyava Falls z Marsu na Zem a preskúmať ich silnejšími zariadeniami, ako má rover.Návrat zozbieraných vzoriek na Zem však čelí mnohým prekážkam, pričom náklady tohto úsilia sa už vyšplhali na 11 miliárd dolárov.V súčasnej podobe si program vyžaduje viacero letov na Mars, aby sa tam dostalo špecializované vozidlo, a potom buď Perseverance pôjde k vozidlu a odovzdá zozbierané vzorky, alebo tieto vzorky odovzdá vrtuľníku, ktorý odovzdanie dokončí.Potom by výstupný modul vyniesol vzorky na obežnú dráhu, kde by ich kozmická loď vyzdvihla a vrátila na Zem.