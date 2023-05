Kúpele, víno a zmyselnosť. Aj to je novinka Vlčí brloh

Toto je príbeh Amary a mesta Pompeje v roku 74 pred Kristom. Amara je prostitútka, ktorú predá vlastná rodina do otroctva, pretože ju nedokáže uživiť. Amara sa dostane do nevestinca Vlčí brloh, kde ju využíva krutý majiteľ. Sledujeme jej príbeh, bežný život vo vykričanom dome, príbehy ďalších dievčat.

To je novinka Vlčí brloh .

Amara bola milované dieťa svojich rodičov, otcova smrť však uvrhla celú rodinu do biedy a spečatila Amarin osud. Matka ju predala do neslávne známeho vykričaného domu v Pompejach, kde skončila ako otrokyňa. Jej pánom sa stáva človek, ktorého z duše nenávidí. Hoci je vzdelaná, inteligentná a vynaliezavá, vo Vlčom brlohu sa od nej očakáva len to, aby vo všetkom vyhovela zákazníkom. Ona sa však nechce dať zlomiť.

So svojimi sestrami, vlčicami z Brlohu, sa navzájom podporujú a zdieľajú medzi sebou svoje radosti, strasti či sny. Ulice Pompejí pulzujú životom plným nekonečného množstva príležitostí a Amara zisťuje, že aj ten najposlednejší otrok môže zmeniť svoj osud. V starovekom meste má však všetko stanovenú svoju cenu. A Amara netuší, koľko zaplatí za svoju slobodu.

Vlčí brloh sa odohráva v pompejskom lupanáriu a ponúka možnosť priblížiť sa životu žien, ktoré dlhé stáročia zostávali v tieni nezáujmu a zabudnutia. Príbeh stojí na postavách a dialógoch, ktoré posúvajú rozprávanie dopredu, a hoci tam nie je akcia, či nejaké extra dramatické situácie, baví vás to čítať a máte chuť obracať stránky.

Elodie Harper je novinárka a víťazka súťaže o najlepšiu poviedku. Ako autorka príbehu Wild Swimming získala v roku 2016 hlavnú cenu súťaže Bazaar of Bad Dreams, v ktorej rozhoduje Stephen King.

Napísala dva krimitrilery, ktoré boli mimoriadne úspešné. Vlčí brloh je tretia kniha a teraz druhej časti The House with the Golden Door.

V súčasnosti pracuje ako reportérka a moderátorka televíznej stanice ITV News Anglia, predtým pracovala ako producentka pre stanicu Channel 4 News.

Milan Buno, knižný publicista