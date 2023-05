Zomrel Ray Stevenson, zahral si vo Vikingoch aj filmoch o Thorovi

Akurát natáčal film

Objaví sa ešte v novom seriáli

23.5.2023 (SITA.sk) - Vo veku 58 rokov zomrel britský herec Ray Stevenson, ktorý sa predstavil vo viacerých známych seriáloch, ako(2005 - 2007),(2013 - 2020) alebo(2006 - 2013). Informuje o tom spravodajský portál BBC.Rodák zo severoírskeho Lisburnu bol známy aj rolami vo filmoch zo sériíaleboa tiež niekoľkých britských seriálov, ako(1995 - 1997),(1993 - 2002) alebo(2003 - 2007).Americká firma Viewpoint, ktorá sa starala o jeho mediálne zastupovanie, pre BBC potvrdila úmrtie, no neposkytla žiadne podrobnosti. Nezverejnili ani príčinu smrti, no objavili sa správy, že ho údajne hospitalizovali počas nakrúcania na talianskom ostrove Ischia.V čase úmrtia tam Stevenson pracoval na akčnom filme. Jeho smrť pritom oznámili len štyri dni pred jeho 59. narodeninami.Stevenson sa narodil v Severnom Írsku, no keď mal osem rokov, presťahovali sa do Anglicka. Jeho otec pôsobil v čase jeho narodenia v roku 1964 v Kráľovskom letectve (RAF) neďaleko Lisburnu. Neskôr sa rodina presťahovala do Newcastle upon Tyne a väčšinu života strávil v Anglicku.K hereckej kariére ho inšpirovalo, keď videl Johna Malkovicha v predstavení na londýnskom West Ende. Herectvo študoval v Bristol Old Vic Theatre School a jednu z prvých televíznych úloh stvárnil v dráme(1994). Neskôr sa objavil v rôznych britských seriáloch a v roku 2004 účinkoval v hollywoodskom veľkorozpočtovom filmeV poslednom čase Stevenson získal úlohy v úspešných televíznych seriáloch a filmoch z americkej produkcie, keď sa napríklad predstavil ako Volstagg v spomenutej trilógii o(2011, 2013 a 2017) alebo Titus Pullo v historickom seriáli. Objaví sa ešte aj ako Baylan Skoll v pripravovanom seriáli zo sveta