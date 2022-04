Kúpeľníctvo má patriť k hlavným odvetviam rozvoja domáceho cestovného ruchu, Slovensko získalo ocenenie

Cena za prípravu špeciálneho programu

Príklad pre viaceré krajiny

12.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kúpeľníctvo by malo byť jedným z najdôležitejších odvetví rozvoja domáceho cestovného ruchu v budúcnosti. Pred pandémiou koronavírusu mali slovenské kúpele priemerne 186-tisíc návštevníkov ročne, z toho vyše 35-tisíc boli zahraniční klienti.„Pandémia zasiahla veľmi negatívnym spôsobom aj túto oblasť, a to sa prejavilo tak, že prišlo až k 83-percentnému poklesu zahraničných návštevníkov a 28-percentnému poklesu slovenských návštevníkov," povedala v utorok štátna tajomníčka ministerstva dopravy a výstavby Katarína Bruncková (nom. Sme rodina).Slovensko v tejto oblasti najnovšie uspelo na jednej z najvýznamnejších výstav cestovného ruchu ITB Berlin, kde získalo cenu za zdravotnícky turizmus vďaka slovenským kúpeľom a príprave špeciálneho programu pre postcovidovú liečbu. „Kúpeľníctvo považujeme za jednu z najzásadnejších oblastí, kde sa chceme v rámci turizmu na Slovensku rozvíjať," uviedla Bruncková. Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) sa podľa nej snaží prilákať späť návštevníkov, rezort dopravy zas poskytol slovenským kúpeľom štátnu pomoc vo výške 4,2 mil. eur na zmiernenie negatívnych následkov koronakrízy.Predsedníčka Asociácie slovenských kúpeľov a viceprezidentka Európskeho zväzu kúpeľov Janka Zálešáková informovala, že spomínané ocenenie v Berline získalo Slovensko prvýkrát. „V septembri 2020 sa zrodila akoby nová diagnóza postcovidový syndróm, ktorý bol vysvetlený tým, že vírus SARS-CoV-2 napadá viaceré orgány, nie je prejavom len pľúcne ochorenie. Uvedomili sme si, že sme perfektne pripravení na rehabilitačnú starostlivosť a na odstraňovanie symptómov, ktoré prebiehali spolu s ochorením," priblížila.A tak predložili ministerstvu zdravotníctva kompletný rehabilitačný program a navrhli rozšírenie indikačného zoznamu. Slovenský program podľa nej kompletne prebrali Česi, ale ešte ho pre zmeny ministrov v takej forme nemajú schválený.„Boli sme príkladom pre Francúzsko, Estónsko, Litvu, kde sa odvolávali na nás. Pravdepodobne tento ohlas, ktorý mal náš program, umožnil to, že porota v Berlíne rozhodla, že prestížna cena príde na Slovensko," povedala Zálešáková s tým, že Slovensko sa vníma už dlhé roky ako „výborná destinácia" zdravotného turizmu aj pre iné programy. Slovenské kúpele v súčasnosti poskytujú aj minimálne päťsto lôžok pre odídencov z Ukrajiny.