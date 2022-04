Hnutie Republika podala trestné oznámenie pre odovzdanie S-300 Ukrajine

Hnutie Republika podalo trestné oznámenie v súvislosti s odovzdaním systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Týkať sa má podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov. TASR o tom informoval hovorca hnutia Ondrej Ďurica.





"Svojvoľné posielanie poslednej armádnej techniky na Ukrajinu považujeme za obyčajný zločin," vyhlásil líder hnutia Milan Uhrík. Priblížil, že trestné oznámenie podávajú generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi. Apeluje naňho, aby zasiahol proti "vlastizradnej skupinke vo vláde a zastavil ich devastáciu Slovenska". Skonštatoval, že vláda najskôr poslala na Ukrajinu muníciu, následne systém S-300, pričom podľa jeho slov nemáme náhradu. Uhrík tvrdí, že vláde záleží viac na záujmoch cudzincov než na potrebách Slovákov.Lukáš Machala z hnutia doplnil, že k odovzdaniu S-300 nebol zverejnený žiadny oficiálny materiál a doteraz nie je jasné, na akom právnom základe došlo k odovzdaniu strategického obranného systému. "Ono to nefunguje tak, že nejaký minister alebo premiér si zmyslí, že daruje majetok štátu za stovky miliónov eur cudziemu štátu, a tým je to vybavené," skonštatoval a poukázal na riadne postupy.Premiér Eduard Heger (OĽANO) minulý týždeň potvrdil, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Odmietol, že by sa tak SR stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a ubezpečil, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany spojencov.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) uviedol, že vláda schválila presun systému S-300 na rokovaní 6. apríla. Materiál bude podľa neho dodatočne zverejnený.