Kúpte si jedinečnú eurobankovku s dizajnom tatranských štítov aj nových „električkozubačiek“

Vo štvrtok 17. 2. 2022 sa spúšťa ďalšia časť predaja unikátnych bankoviek s nominálnou hodnotou 0 eur



Aby sa ušlo každému nadšencovi, predaj bude obmedzený na 2 ks/osoba









Rozdeľovník eurosuvenírových bankoviek





Priradenie

séria

počet ks





ZC Bratislava (CeP Bratislava)

9101-9200

100





TB Štrbské Pleso

701-750

50





8701-8800

100





TB Štrba

7921-8000

80





8601-8700

100





TB Starý Smokovec

751 - 800

50





8801 - 8900

100





ZC Poprad

8901-9100

200





9901-10000

100





ZC B. Bystrica (CeP Zvolen)

9301-9350

50





ZC Humenné (CeP Prešov)

9351-9400

50





ZC Košice (CeP Košice)

9401-9500

100





9201-9300

100





ZC L. Mikuláš (CeP L. Mikuláš)

9501-9600

100





ZC Nové Zámky (CeP N. Zámky)

9601-9650

50





ZC Prešov (CeP Prešov)

9651-9700

50





ZC Trnava (CeP Trnava)

9701-9750

50





ZC Zvolen (CeP Zvolen)

8551-8600

50





9751-9800

50





ZC Žilina (CeP Žilina)

9801-9900

100







SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2022 (Webnoviny.sk) -Fanúšikovia tatranských zubačiek si opäť môžu obohatiť svoju zbierku o ďalší zberateľský skvost. Pri príležitosti oficiálneho spustenia prevádzky na zrekonštruovanej ozubnicovej železnici (OŽ) novými švajčiarskymi hybridnými jednotkami spúšťa Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) predaj série nulových eurosuvenírových bankoviek so špeciálnou potlačou "Anniversary" a dizajnom od grafického dizajnéra Pavla Fuksa, ktoré môžete mať doma aj vy.Jedinečné bankovky s nominálnou hodnotou 0 eur zdobia tatranské štíty s novými hybridnými vozidlami, ktoré po 50 rokoch nahradili tie pôvodné a pre ZSSK ich vyrobila švajčiarska spoločnosť Stadler Bussnang AG. Nesú mená po piatich málo známych tatranských štítoch – Bradavica, Kostolík, Stredohrot, Ganek a Vysoká.Predaj bankoviek, ktorý začne deň po spustení prevádzky na OŽ – 17. 2. 2022 – je pokračovaním minuloročnej dražby prvých 25 kusov bankoviek s najnižšími sériovými číslami a následnej druhej časti predaja prebiehajúcej v júni 2021. Za najvyššiu sumu sa vtedy vydražila bankovka so sériovým číslom 000001 a víťaz si ju kúpil za 70 eur. Jedna z bankoviek z dražby cestovala dokonca až do Bulharska, víťaz za ňu ponúkol 23 eur a išlo o číslo 000012.Výťažok z dražby poputoval na podporu Slovenského horolezeckého spolku JAMES (SHS JAMES), ktorý minulý rok oslavoval jubilejných 100 rokov od založenia, združuje horolezcov, športových lezcov, skialpinistov a vysokohorských turistov na Slovensku a jednou z jeho úloh je prispievať k ochrane prírody. So SHS JAMES sme aj naďalej v kontakte v súvislosti s plánovaným rebrandom pôvodných vozidiel na TEŽ určených na modernizáciu a výbere vhodných vrcholov pre udržanie konceptu.Súčasťou predaja budú aj USB kľúče v tvare jednotlivých hybridných súprav. USB kľúče sa budú dať kúpiť buď samostatne z každého druhu, alebo ako séria všetkých piatich "električkozubačiek".Zároveň obmedzujeme predaj bankoviek pre férový prístup na 2 ks/osoba, aby sa ušlo všetkým záujemcom. Predaj bude realizovaný nasledovne:Informačný servis