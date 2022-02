Peniaze aj mesiac voľna pre čerstvých rodičov navyše. Nestlé zavádza ďalšie zamestnanecké benefity

Podpora pre obidvoch

Praktický sprievodca pre nastávajúcich rodičov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.2.2022 (Webnoviny.sk) -"V Nestlé chceme kvalitnejší život a budúcnosť pre všetkých. Týmto novým zamestnaneckým benefitom by sme radi pomohli všetkým rodičom, ktorí privítajú do rodiny nové prírastky. Svojich zamestnancov si vážime a chceme im byť oporou pri životných zmenách," hovorí Zdeňka Matoušková, riaditeľka HR pre Nestlé Česko a Slovensko, a dodáva: "Teší ma, že Nestlé v Česku a na Slovensku ukazuje nové možnosti v starostlivosti o zamestnancov."Zamestnancovi, ktorý zostáva po narodení, či adopcii dieťaťa doma a stará sa o neho, bude Nestlé po dobu 18 týždňov doplácať rozdiel medzi sociálnou dávkou (peňažnou pomocou v materstve) a hrubou mzdou. Zamestnancovi, ktorý s ratolesťou nezostáva po narodení doma a vracia sa do práce, poskytne spoločnosť 4 týždne plateného voľna.V rámci podpory rodičov ponúka spoločnosť aj ďalšie výhody. Okrem už spomínanej finančnej podpory majú zamestnanci, pokiaľ to situácia umožňuje, tiež k dispozícii možnosť práce na flexibilný pracovný úväzok popri rodičovskej dovolenke či praktického sprievodcu pre čerstvých i nastávajúcich rodičov. Z neho sa prehľadne dozvedia všetko, čo treba poznať a zariadiť, aby pre nich táto významná životná zmena bola čo najhladšia a najjednoduchšia a nemuseli to zložito vyhľadávať. Rodičia navyše dostávajú mesačný príspevok na výrobky detskej výživy.Informačný servis