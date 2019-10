Kurdi protestujú proti vylúčeniu z účasti v ústavodarnom výbore

Kurdi, ilustračná snímka,. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Damask 2. októbra (TASR) - Stovky Kurdov demonštrovali v stredu v meste Kámišlí na severe Sýrie, aby vyjadrili svoj nesúhlas ssvojej menšiny z účasti vo výbore, ktorý by mal vypracovať novú ústavu vojnou zničenej krajiny. Informovala o tom agentúra AFP.Demonštranti sa aj s transparentmi zhromaždili pred budovou miestneho úradu OSN v prevažne Kurdmi obývanom meste Kámišlí.hlásal podľa agentúry jeden z transparentov.OSN oznámila 23. septembra vytvorenie 150-členného ústavodarného výboru, v ktorom by mali byť miesta rozdelené rovným dielom medzi zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti.Vo výbore by mali jednotlivo zasadnúť aj Kurdi, ktorí budú reprezentovať buď opozíciu, alebo občiansku spoločnosť.Avšak predstavitelia kurdskej administratívy na severe Sýrie, ktorá momentálne kontroluje približne 30 percent územia tejto blízkovýchodnej krajiny, tvrdia, že ich vylúčenie z priamej účasti vo výbore jePredstaviteľ kurdskej administratívy Talát Júnis v tejto súvislosti zdôraznil, že je potrebné, aby sa na formovaní novej ústavy podieľaliDohoda o vytvorení 150-členného výboru bola dosiahnutá ešte v januári 2018 na sýrskej mierovej konferencii organizovanej Ruskom.