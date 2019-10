Na Chášukdžího spomínali pred konzulátom priatelia a aktivisti

Hatice Cengizová, snúbenica zosnulého saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, majiteľ Washingtonu Post Jeff Bezos, priatelia a príbuzní odhaľujú plaketu počas ceremoniálu pred saudskoarabským konzulátom 2. októbra 2019 v Istanbule. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 2. októbra (TASR) - Aktivisti a priatelia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, ktorého pred rokom zavraždili na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, na neho v stredu spomínali neďaleko budovy zmieneného zastupiteľstva. Medzi prítomnými bol aj Jeff Bezos, šéf internetovej obchodnej spoločnosti Amazon a vlastník denníka Washington Post, pre ktorý Chášukdží písal, informovala agentúra AP.Pietne podujatie sa začalo krátko po 13.14 h miestneho času (12.14 h SELČ), čo je čas, v aký si pred rokom prišiel Chášukdží na konzulát Saudskej Arábie v Istanbule vyzdvihnúť doklady potrebné na svadbu so svojou tureckou snúbenicou Hatice Cengizovou. Z budovy konzulátu novinár už nevyšiel.Aktivisti na ceremónii vyzvali OSN na komplexné vyšetrenie jeho vraždy a tiež zaistenie, že jej páchatelia nevyviaznu bez trestu. Osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva Agnes Callamardová vyhlásila, že táto vražda nemôže zostať bez trestu.Bezos vo svojom príhovore vyzdvihol snúbenicu Chášukdžího, ktorá pred rokom postávala pred zmieneným konzulátom a čakala na jeho návrat. "Nikto by nemal nikdy podstúpiť to, čo ste zažili vy... Musíte vedieť, že vás nosíme vo svojich srdciach. Sme tu a vy nie ste sama," odkázal jej Bezos.Pred zhromaždených vystúpila aj samotná snúbenica Hatice Cengizová. "Minulý rok som tu stála. Bola som zaľúbeným dievčaťom čakajúcim, kým sa mi z konzulátu vráti muž. Chceli sme ísť na večeru. Chceli sme pozvať priateľov na našu svadbu," povedala."Chcem vedieť, čo sa stalo s jeho telom. Chcem, aby jeho priateľov prepustili z väzníc. Chcem, aby tí, čo sú pri moci, niesli zodpovednosť za svoje činy," povedala ďalej Cengizová, ktorú citovala agentúra DPA. Uviedla tiež, že Chášukdží bol "jej životnou láskou" a "najlepším priateľom" a dodala, že "oči celého sveta sa upierajú na (saudskoarabské) kráľovstvo, ktoré táto záležitosť bude prenasledovať všade", dodala.Zhromaždení neskôr na mieste odhalili pamätník venovaný Chášukdžímu, píše AP.Chášukdží, ktorý bol pôvodne blízky saudskoarabskému kráľovskému dvoru, no neskoršie sa stal kritikom vplyvného korunného princa Muhammada bin Salmána, žil v dobrovoľnom exile v USA a písal pre denník Washington Post.Zmizol 2. októbra 2018 po tom, ako vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v Istanbule. Rijád pôvodne tvrdil, že novinár konzulát opustil. Saudskoarabská prokuratúra však neskôr oznámila, že novinár bol zavraždený.Saudskoarabskí činitelia ale označujú tento zločin za svojvoľnú operáciu agentov, ktorí prekročili svoje právomoci. V súvislosti s prípadom postavil Rijád pred súd 11 podozrivých - pre piatich z nich žiada prokuratúra trest smrti. Proces s nimi je neverejný a doposiaľ nebol nikto odsúdený.Vraždu novinára aj po roku naďalej sprevádza množstvo otázok, píše AP. Dosiaľ nie je známe miesto, na ktorom skončilo Chášukdžího telo, a ani to, akú presnú úlohu pri vražde zohrával saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán.Americká tajná služba CIA už pred časom dospela k záveru, že Chášukdžího vraždu osobne nariadil práve Muhammad bin Salmán. Aj nezávislý vyšetrovateľ OSN vydal v júni tohto roku správu, v ktorej sa uvádza, že existujú dôveryhodné dôkazy, že za smrť novinára nesie zodpovednosť korunný princ.Samotný Muhammad bin Salmán tento týždeň uviedol, že za vraždu preberie plnú zodpovednosť, odmietol však tvrdenie, že by ju nariadil.