Kurdi sa dohodli s Damaskom na rozmiestnení armády

Kurdskí demonštranti protestujú pred sídlom OSN v Bejrúte proti pozemnej vojenskej operácii tureckej armády na severe Sýrie 11. októbra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 13. októbra (TASR) - Kurdská regionálna správa v severnej Sýrii v nedeľu oznámila dohodu s vládou v Damasku o nasadení sýrskych jednotiek pri hranici s Tureckom s cieľom čeliť vojenskej ofenzíve Ankary, píše agentúra AFP.napísala kurdská administratíva v odkaze na sociálnej sieti Facebook.Kurdi vo svojom vyhlásení ďalej uviedli, že dohoda dosiahnutá s vládou v Damasku, väčšinovo kurdská enkláva na severozápade Sýrie.Sýrska tlačová agentúra SANA už skôr bez bližších podrobností uviedla, žePodľa predstaviteľa sýrskych Kurdov a organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) sú vojská vlády v Damasku pripravené vstúpiť do kurdských miest, z ktorých sa pred tureckou operáciou sťahujú americké jednotky.Dohodu podľa neho Kurdi uzavreli prostredníctvom Ruska. Cieľom je rozmiestniť vládne sily v určitých pohraničných mestách.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan osobne uviedol, že cieľom tureckej vojenskej ofenzívy (operácia Prameň mieru) je zriadenie, ktorá by siahala 30 až 35 kilometrov do Sýrie a smerovala z mesta Kobané až do Hasaky, v úseku približne 440 kilometrov.