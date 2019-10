PARLAMENTNÉ VOĽBY V POĽSKU VYHRALA VLÁDNUCA STRANA PiS

Varšava 13. októbra - Víťazom nedeľňajších parlamentných volieb v Poľsku sa podľa prieskumov medzi voličmi vychádzajúcimi z volebných miestností so ziskom 43,6 percenta hlasov stala vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), píše tlačová agentúra DPA.





Opozičnú centristickú a proeurópsku Občiansku koalíciu (KO) podľa citovaného prieskumu spoločnosti Ipsos podporilo 27,4 percenta ľudí. KO združuje okrem iných aj centristickú Občiansku platformu (PO), propodnikateľskú liberálnu stranu Moderná (Nowoczesna), proeurópsku liberálnu Iniciatívu Poľska a Zelených.Podľa ústrednej volebnej komisie dosahovala volebná účasť o 17.00 h SELČ 45,94 percenta.Oficiálne výsledky by mali byť známe do utorka.Viac ako 30 miliónov registrovaných voličov si vyberalo 460 poslancov dolnej snemovne a 100 senátorov. Volebné miestnosti sa otvorili o 07.00 h SELČ a zatvorili sa o 21.00 h SELČ.Vláda PiS v Poľsku po svojom nástupe v roku 2015 spustila rozsiahle reformy, ktoré sú podľa nej potrebné na boj proti korupcii, a tiež reorganizáciu súdnictva stále nezbaveného vplyvov z éry komunizmu, ako vláda tvrdí. Brusel však opakovane obvinil Varšavu, že v dôsledku jej krokov hrozí narušenie zásad právneho štátu, ku ktorým sa Poľsko prihlásilo vstupom do Európskej únie.