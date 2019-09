Kurilla: Aktualizovaný energetický a klimatický plán bude kvalitnejší

Norbert Kurilla, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. septembra (TASR) - Aktualizovaný integrovaný národný energetický a klimatický plán Slovenska na obdobie 2021 - 2030, ktorý má SR predložiť do konca roka, bude kvalitnejší ako jeho pôvodný návrh. Na seminári s názvom Priority Slovenska v energetickej a klimatickej politike to avizoval štátny tajomník envirorezortu Norbert Kurilla.uviedol Kurilla. Vyzdvihol napríklad analytické nástroje vyvinuté v spolupráci so Svetovou bankou, vypracovanie Envirostratégie 2030, ako aj posun v opatreniach pre obehovú ekonomiku a čistejšie ovzdušie.Dôležitým posunom bolo podľa Kurillu aj zabezpečenie financovania dekarbonizácie. Štátny tajomník uviedol, že vďaka schválenej novele zákona o obchodovaní s emisnými kvótami môže Slovensko počítať do roku 2030 s 1,5 miliardy eur, ktoré môžu ísť prostredníctvom modernizačného fondu na energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, obnovu elektrických rozvodov a transformáciu uhoľných regiónov.Pribudnú aj prostriedky z Environmentálneho fondu, z ktorého príjmov musí byť po novom aspoň 30 percent využitých na environmentálne účely. Kurilla odhaduje, že môže ísť asi o 70 miliónov eur ročne.priblížil.Ako zásadný krok Kurilla vníma aj prihlásenie sa k uhlíkovej neutralite. Na základe štúdie vypracovanej so Svetovou bankou ministerstvo pripravuje nízkouhlíkovú stratégiu, predstaviť ju chce v najbližších mesiacoch. Štátny tajomník odhaduje, že by mohla ísť na vládu v prvom, prípadne druhom štvrťroku budúceho roka.K prvej verzii slovenského plánu sa Európska komisia vyjadrila v júni. Slovensku adresovala desať odporúčaní, medzi inými aj zvýšenie ambícií v oblasti konečnej a primárnej energetickej spotreby, rozšírenie analýzy investičných potrieb a zdrojov, ako aj doplnenie analýzy interakcií s ochranou kvality ovzdušia.