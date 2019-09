Sklenený Gombík vo Viedni - Vienna Fashion Week

Foto: Sklenený Gombík 2019 Foto: Sklenený Gombík 2019

Foto: Sklenený Gombík 2019 Foto: Sklenený Gombík 2019

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 16. septembra (OTS) -SKLENENÝ GOMBÍK - ocenenie pre mladých módnych návrhárov zastrešené nadáciou +421 Foundation a remeselníckym domom Ateliér 71. Sklenený gombík symbolizuje spájanie a krehkosť. Spájanie kultúr a umeleckých žánrov, krehkosť mladosti a jej spojenie s odbornou križovatkou ciest. Tento projekt podporuje mladých umelcov a ponúka novým tváram módnej scény polročnú odbornú stáž v Ateliéri 71. Ocenení umelci tak získajú jedinečnú možnosť prezentovať svoju tvorbu na prestížnych svetových týždňoch módy. Tohtoročným objavom roka sa stala Valéria Kršiaková, ktorá predstavila svoju debutovú kolekciu na viedenskom týždni módy ( MQ Vienna Fashion Week) 14. septembra 2019 v MuseumQuartier vo Viedni.Projektová manažérka z Nadácie +421, Eva Klanduchová, je presvedčená, žeValéria Kršiaková uviedla na viedenskom týždni módy netradičnú kolekciu s duchovnou tematikou.Vizuálne siluety vychádzajú z foriem odievania rehoľných sestier a cirkevných otcov kresťanského náboženstva, ktoré sú vnesené do strihov dnešnej doby. Materiály sú moderné a nápadné so zvýrazneným prvkom strapcov a tromi autorskými potlačami látok. Farebne vychádzajú zo zlatej, kráľovskej modrej, červenej, bielej a čiernej - sú to farby svätcov. V kolekcii využíva symboliku čísel ako ich vykladá písmo, najčastejšie pracuje s 3 a 7.hovorí autorka kolekcie - Valéria Kršiaková.Ateliér 71 a značka Mola Couture predstavili na MQ Vienna Fashion Week haute couture módu s prepracovanými doplnkami a šperkami. Ateliér 71 je remeselnícky dom odevného dizajnu. Založila ho dizajnérka Mola Couture, výtvarníčka a edukátorka Monika Laceková, ktorá v oblasti textilného dizajnu pôsobí už 30 rokov. Ateliér 71 kladie veľký dôraz na ručnú prácu, prebieha v ňom príprava na profesiu módne návrhárstvo, krajčírstvo, umelecká výšivka, výroba klobúkov, doplnkov ako aj osveta o recyklácii textilu. Je to profesionálne miesto, ktoré ponúka prax študentom a podporu začínajúcim dizajnérom. Tvorba Ateliéru 71 sa dostala na stránky časopisov: Duesseldorf Profashional, Fashion Weekly, Hull Daily Mail, Moda, Eva, Emma, Top fashion, Luxury magazin - On, ako aj na obrazovky RTVS, TV-Markíza, TV-JOJ, divadelnú scénu, módne prehliadky: Igedo Duesseldorf, Pure Lady, Bratislavské módne dni, Ódy módy. Ateliér 71 sa podieľa na množstve projektov na obnovu a zachovanie remesiel.Okrem profesionálnych modeliek diváci mali možnosť na móle vidieť aj viaceré tváre slovenského showbiznisu: Simonettu Hladkú, Zuzanu Frenovú-Malotovú, Alexandru Pavlovič-Hlinkovú spolu s víťazkami súťaží Miss Slovensko 2019 Frederikou Kurtulíkovou a Miss Záhorie 2018 Dorotkou Hrnčiríkovou. Atraktívnym osviežením večera bolo aj vystúpenie speváckeho dua Ukitas, Nikoly Benedikovičovej a Terézie Gregušovej.hovorí zakladateľka americkej Nadácie +421 Foundation Eva Staron z New Yorku.