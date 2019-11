Kurilla: So zmenou klímy vieme stále niečo urobiť

Norbert Kurilla, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - So zmenou klímy vieme stále niečo spraviť. Môžeme spomaliť alebo eliminovať jej dosah. Povedal to štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR Norbert Kurilla pri príležitosti otvorenia Medzinárodnej konferencie Zmena klímy 2019 - výzvy a riešenia.Podotkol, že na zmiernenie účinkov zmeny klímy dokáže prispieť každý svojím malým krokom.uviedol Kurilla.Transformácia si bude vyžadovať zmenu v životnom štýle a prehodnocovanie súčasných priorít.povedal.Tri hlavné myšlienky spojené so zmenou klímy sú podľa Kurillu - znižovanie emisií, prispôsobovanie sa emisiám a klimatické financovanie.vysvetlil štátny tajomník.Kurilla si tiež myslí, že existujú tri skupiny ľudí vzhľadom na zmenu klímy. Prvou je skupina ľudí, ktorá zmenu klímy stále odmieta, druhá je o nej presvedčená a mení svoj životný štýl.poznamenal.