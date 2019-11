Spis v prípade zadržaných takáčovcov bol expedovaný na Najvyšší súd SR

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. novembra (TASR) - Najvyšší súd SR (NS SR) bude v najbližšom období rozhodovať o sťažnostiach vo veci väzobného stíhania 13 obvinených členov bratislavskej skupiny takáčovcov, ktorých zobral koncom októbra Špecializovaný trestný súd (ŠTS) do väzby.uviedla vo štvrtok na otázku TASR Zuzana Zvalová z Kancelária predsedu ŠTS.Skupinu 13 obvinených zobral do väzby sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 30. októbra, keď rozhodoval približne desať hodín. Sudca vtedy neprijal písomný sľub obvinených a väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Súd neprijal ani ponuku peňažnej záruky pri jednom z obvinených. Rozhodnutie nebolo právoplatné, nakoľko prokurátor ako aj obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať práve NS SR.Muži sú obvinení z rôznej násilnej trestnej činnosti ako založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, hrubý nátlak, vydieranie, nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami, všeobecné ohrozovanie, poškodzovanie cudzej veci či ublíženie na zdraví. Je medzi nimi aj obhajca z Bratislavy, ktorý mal byť podľa polície činný pre skupinu a čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vydierania a návodu na krivú výpoveď.Národná kriminálna agentúra zadržala mužov 28. októbra na viacerých miestach západného Slovenska. Takáčovci pôsobili najmä v bratislavskom Ružinove, ale aj v Petržalke a v centre hlavného mesta od 90. rokov 20. storočia. Zameriavali sa na výpalníctvo, gastronomické služby, ale aj herne a iné. Neskôr začali pôsobiť i na území Trnavského a Nitrianskeho kraja. Po smrti zakladateľa skupiny Jána Takáča v júli 2003, zavraždení Róberta Pála a Jozefa Surovčíka sa stal údajným bosom skupiny Ľubomír K. alias Kudla. Toho zobral do väzby ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 4. novembra. Obvinený je z objednania si úkladnej vraždy Romana Krajčiho.Podľa polície si mal Kudla v roku 2006 objednať vraždu Krajčiho, ktorého mala v Prievidzi zavraždiť zločinecká skupina tzv. šátorovci. Keď vystupoval z auta na dvore rodinného domu, vrahovia na neho vypálili pätnásť rán zo samopalu. Deväť zasiahlo telo, ďalších päť hlavu. Jedna rana bola takzvanou ranou istoty, ktorou vrah zasiahol Krajčiho do čela.