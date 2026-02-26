|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Denník - Správy
26. februára 2026
Kurilovská odovzdala policajtom nové terénne štvorkolky, majú im zlepšiť prácu v ťažko dostupných oblastiach – FOTO
Ministerstvo vnútra posilňuje kapacity polície. Do regiónov Prešova, Košíc a Žiliny bolo rozdelených 10 nových terénnych štvorkoliek s ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra posilňuje kapacity polície. Do regiónov Prešova, Košíc a Žiliny bolo rozdelených 10 nových terénnych štvorkoliek s príslušenstvom.
Štvorkolky budú využívať najmä útvary Policajného zboru v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Bardejov, Spišská Nová Ves, Žilina, Čadca a Dolný Kubín aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline. Ich nasadenie zlepší dostupnosť policajných hliadok v horskom prostredí a v oblastiach, kam sa bežná technika dostáva len obmedzene alebo vôbec.
"Nová technika, ktorú sme vo štvrtok odovzdali, má za cieľ pomôcť príslušníkom polície robiť prácu ešte efektívnejšie a najmä bezpečnejšie, čo ocenia aj občania. Vieme, že práve v takomto teréne, do ktorého sú určené, často rozhodujú minúty. Verím, že sa osvedčia v pohraničných, horských, chránených aj ťažko dostupných oblastiach," povedala pri odovzdávaní I. štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská.
Nová technika je určená predovšetkým na pátracie akcie v teréne, zásahy pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách, dohľad v chránených územiach a prihraničných oblastiach, kontrolu nedovoleného vjazdu motorových vozidiel do prírody. Štvorkolky sú vybavené aj snežnými pásmi a prívesnými vozíkmi, čo umožňuje ich využívanie počas celého roka, od letnej hliadkovej činnosti až po zásahy v zimných podmienkach.
Význam budú mať aj v horskom teréne slovensko-poľského pohraničia, kde je pohyb bežných vozidiel výrazne obmedzený. Okrem štandardnej výbavy a ťažného zariadenia s navijakom sú doplnené o špeciálnu výbavu potrebnú pre výkon služby v náročných podmienkach, ako sú napr. vyhrievané rukoväte a páčka plynu, multifunkčné nosiče vpredu aj vzadu, vodotesný zadný úložný priestor, snežné pásy, prídavné osvetlenie vpredu aj vzadu, kanister na palivo, zvláštne výstražné a svetelné a zvukové zariadenie, rezervné koleso a pod.
Celková hodnota obstarania 10 štvorkoliek s príslušenstvom je 268 900 eur bez DPH. Financované sú zo štátneho rozpočtu a následne majú byť refundované z programu INTERREG. Podľa ministerstva vnútra nová technika zvýši schopnosť policajtov rýchlejšie reagovať na situácie v teréne a efektívnejšie chrániť bezpečnosť ľudí aj prírody.
