Štvrtok 26.2.2026
26. februára 2026
Kresťanská únia zmenila názov svojej strany – VIDEO
Kresťanská únia informuje o zmene názvu svojej strany na Konzervatívci - Kresťanská únia (skratka Konzervatívci), a aktualizácii loga.
26.2.2026 (SITA.sk) - Kresťanská únia informuje o zmene názvu svojej strany na Konzervatívci – Kresťanská únia (skratka Konzervatívci), a aktualizácii loga.
Zdroj: SITA.sk - Kresťanská únia zmenila názov svojej strany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
