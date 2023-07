Kurilovská: Za Hlas-SD som sa rozhodla kandidovať najmä pre jej predsedu Pellegriniho

Politik s obrovskými skúsenosťami

Slušnosť a odbornosť

29.7.2023 (SITA.sk) - Bývalá rektorka Akadémie Policajného zboru Lucia Kurilovská sa rozhodla v septembrových parlamentných voľbách kandidovať za stranu Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) najmä pre jej predsedu Petra Pellegriniho . Ako sama tvrdí, predsedu Hlasu-SD vníma dlhé roky veľmi pozitívne.Pellegrini si podľa nej prešiel viacerými úrovňami, funkciami a taktiež má prehľad v jednotlivých rezortoch. „Je to politik, ktorý má obrovské skúsenosti a veľmi vysokú odbornosť získanú pôsobením v politike prepojenej s konkrétnymi agendami jednotlivých ministerstiev," uviedla v diskusnej relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Kurilovskú v súvislosti so vstupom do Hlasu-SD oslovil sám Pellegrini, ako dodala, v zásade neváhala kandidovať za jeho stranu. Na kandidátnej listine bude figurovať na 23. mieste.Bývalá rektorka chce do politiky priniesť slušnosť a odbornosť. „Myslím, že za celé roky som svojím pôsobením a vyjadreniami dokázala, že nie som človek, ktorý by útočil a osočoval. Uprednostňujem dialóg. Chcem si vypočuť každú stranu a nájsť určité cesty a kompromisy, ktoré zohľadňujú všetky atribúty a aspekty konkrétneho problému," uviedla.Ako sama tvrdí, zmena je potrebná aj na úrovni kultúry vyjadrovania. Zároveň si myslí, že vyjadrovanie politikov, ktorého sme boli v minulosti svedkami nepatrí na úroveň Národnej rady SR. Politici svojim vyjadrovaním idú podľa nej istým príkladom bežným občanom.„Keď ľudia vidia, že takýmto spôsobom sa správajú politici, tak si povedia, že takýmto spôsobom sa môžem správať aj ja. Vidieť to aj na sociálnych sieťach," povedala.