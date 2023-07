Wagnerovci v Bielorusku by sa mohli vydávať za migrantov a pokúsiť sa vstúpiť do EÚ

Krok vpred k ďalšiemu hybridnému útoku

Vyvolávanie migračnej krízy

29.7.2023 (SITA.sk) - Žoldnieri z ruskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku by sa mohli vydávať za migrantov a pokúsiť sa vstúpiť do Európskej únie (EÚ) , varoval poľský premiér Mateusz Morawiecki. Mohli by tiež podľa neho napomáhať nelegálnej migrácii z Bieloruska, čo Poľsko označuje za „hybridnú vojnu“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Morawiecki upozornil, že zhruba stovka wagnerovcov sa presunula k mestu Hrodna blízko Suwałského koridoru, ktorý tvorí 95-kilometrová hranica s Litvou a oddeľuje Bielorusko od ruskej exklávy Kaliningrad. Žoldnieri podľa neho môžu predstierať, že sú bieloruskí pohraničníci, aby pomohli migrantom vo vstupe do EÚ, alebo sa tváriť, že sú migranti.„Situácia sa stala ešte nebezpečnejšou. Toto je určite krok vpred smerom k ďalšiemu hybridnému útoku na poľské územie,“ vyjadril sa poľský premiér počas návštevy v zbrojovke v juhopoľskom meste Gliwice.Niekoľko tisíc členov Wagnerovej skupiny sa presunulo do Bieloruska po krátkej vzbure proti Kremľu z konca júna. Wagnerovci po vzbure dostali možnosť pridať sa k ruskej armáde alebo odísť do Bieloruska, ktoré je blízky spojenec Moskvy.Minsk čelí obvineniam, že povzbudzuje migrantov z Blízkeho východu, aby pricestovali do Bieloruska a odtiaľ sa ľahko dostali do EÚ. Bieloruský vodca Alexander Lukašenko vyvolávanie migračnej krízy na východnej hranici eurobloku popiera.Morawiecki uviedol, že medzi Bieloruskom a Poľskom tento rok dosiaľ zaznamenali 16-tisíc pokusov o prekročenie hranice. Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex uviedla, že v období od januára do júna zaznamenali z Bieloruska 2 312 prípadov nelegálneho prekročenia hraníc do EÚ.