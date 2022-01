KURIOZITA: Super-G v Ga-Pa mal dve víťazky - Brignoneovú a Hütterovú

Víťazkami nedeľného super-G Svetového pohára sa stali v zhodnom čase talianska lyžiarka Federica Brignoneová a Rakúšanka Cornelia Hütterová. Tretia skončila v nemeckom Garmisch-Partenkirchene ďalšia Rakúšanka Tamara Tipplerová s odstupom 82 stotín sekundy.





výsledky super-G SP žien v Garmisch-Partenkirchene:

V záverečných pretekoch pred ZOH v Pekingu chýbali na štarte viaceré popredné pretekárky, medzi nimi obhajkyňa veľkého glóbusu Petra Vlhová, líderka SP Mikaela Shiffrinová, ale i zranená tretia žena celkovej klasifikácie Sofia Goggiová, či víťazka super-G zo St. Moritzu Lara Gutová-Behramiová.Brignoneová potvrdila, že v prebiehajúcej sezóne sa jej v super-G darí, keď v tejto disciplíne zvíťazila už tretíkrát. Predtým triumfovala aj v Zauchensee a v druhej súťaži v St. Moritzi. S prehľadom si tak naďalej drží červený dres pre líderku disciplíny. Celkovo to bolo jej devätnáste víťazstvo v pretekoch SP. "Je to fajn, môžeme spoločne zdieľať radosť. Ak by jedna z nás skončila o stotinu sekundy za druhou, bolo by to smutné. Výhra je veľkým povzbudením pred olympiádou. Dodá nám pokoj. Na mne je neustále tlak, pretože nosím červený dres. Preto som chcela ísť sem aj tesne pred olympiádou. Tam to bude najnáročnejšie a treba sa naučiť pracovať so stresom. Triumf úprimne prajem aj Cornelii, lebo si prešla zraneniami," povedala Brignoneová pre FIS.Hütterová si pripísala tretie prvenstvo v kariére. Tešila sa po viac ako štyroch rokoch, keď predtým uspela v zjazde v Lake Louise v decembri 2017. "Mám za sebou ťažké roky. Dlho som bola doma a nemohla súťažiť. Keď som prešla cieľovou čiarou, najprv som nechápala, čo sa deje. Je to pekný pocit opäť zvíťaziť a ešte sláviť triumf spoločne," tešila sa v cieli Rakúšanka.Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo, Shiffrinová naďalej vedie s náskokom 17 bodov pred Vlhovou. V priebežnej klasifikácii super-G zvýšila vedúca Brignoneová náskok pred krajankou Curtoniovou na 103 bodov a mieri za mlaým glóbusom.





1. Federica Brignoneová (Tal.) a Cornelia Hütterová zhodne 1:18,19 min.

3. Tamara Tipplerová +0,82 s

4. Mirjam Puchnerová +0,83

5. Nadine Festová (všetky Rak.) +0,93

6. Romane Miradoliová (Fr.) +0,98

7. Jasmina Suterová +1,01

8. Joana Hählenová +1,03

Corinne Suterová (všetky Švajč.)

10. Elena Curtoniová (Tal.) +1,07



Celkové poradie SP (po 27 z 37 súťaží):

1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1026 b.

2. Petra VLHOVÁ (SR) 1009

3. Brignoneová 772

4. Sofia Goggiová (Tal.) 769

5. Sara Hectorová (Švéd.) 682

6. Suterová 570



Poradie v super-G (7 z 9):

1. Brignoneová 477 b.

2. E. Curtoniová 374

3. Goggiová 332

... 45. VLHOVÁ 13