Vlhová už nabrala smer Peking, na ZOH 2022 nebude po jej boku chýbať ani brat Boris a tréner Pini

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Na cestu do olympijského Pekingu sa v nedeľu krátko po poludní slovenského času vydala aj slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová. Spoločne s ňou odcestovali aj členovia jej realizačného tímu vrátane brata Borisa a trénera Maura Piniho.Najlepšia slovenská športovkyňa rokov 2019 - 2021 a úradujúca držiteľka veľkého glóbusu za celkový triumf vo Svetovom pohári sa do Číny presúva po krátkom pobyte na Slovensku."Najskôr ju čakal letecký presun z Viedne do Dauhy, po krátkom medzipristátí a prestupe ďalší let už do Pekingu. V čínskej metropole bude po takmer 16 hodinách cestovania v pondelok popoludní miestneho času, ráno pred ôsmou slovenského. Následne ju čaká po príletovej procedúre a PCR teste ešte asi hodinový presun do olympijskej dediny v Jen-čchingu, kde budú mať svoje súťaže alpskí lyžiari," informoval web olympic.sk.Petra Vlhová a jej tím brali so sebou do Číny približne jednu tonu materiálu. Okrem lyží, palíc, lyžiarok, kombinéz a oblečenia aj rôzne vosky a ďalšie potrebné veci na tréningy a súťaže. Už skôr odoslali cargom aj niektoré veci na tréning vrátane slalomových tyčí.Už istá víťazka Svetového pohára 2021/2022 v slalome sa predstaví na svojich tretích zimných olympijských hrách po Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Zatiaľ čo v Soči 2014 iba zbierala skúsenosti a v Pjongčangu 2018 ich už ako členka širšej svetovej špičky ešte nevedela dostatočne predať, teraz sa čaká, že ako šesťnásobná majsterka sveta zúročí natrénované vo svaloch, technike aj v hlave."Petra má po mentálnej stránke výhodu, že už má väčšie skúsenosti. Už vie, čo ju čaká. Verím, že sa bude vedieť vyrovnať so všetkým, čo príde a bude to pre ňu prínos. Na tréning v Číne budeme mať šesť dní, čo by malo stačiť. Petra sa už vie rýchlo adaptovať na podmienky," povedal Boris Vlha pred odchodom na ZOH 2022 pre Zväz slovenského lyžovania.