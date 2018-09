KURIÓZNA NEHODA: Kvôli tomuto auto skončilo na streche

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 4. septembra (TASR) - Polícia v rakúskej spolkovej krajine Korutánsko riešila v utorok kurióznu dopravnú nehodu, spôsobenú snahou vodiča odstrániť počas jazdy pavúka z čelného skla svojho auta.Nemenovaný 29-ročný motorista sa po spozorovaní živočícha prestal venovať riadeniu, na čo vozidlo v zákrute narazilo do zvodidla, prevrátilo sa na strechu a pohybovalo sa ešte ďalších 50 metrov. Výsledkom bola totálna škoda na samotnom aute, zatiaľ čo vodič vyviazol so zraneniami a dokázal sa z vraku sám vyslobodiť, informovala tlačová agentúra APA.Bilancia nehody v okrese Sankt Veit an der Glan mohla byť oveľa horšia, keďže po súbežnej cyklotrase sa v tom istom čase pohybovali 65-ročná dôchodkyňa a jej osemročný vnuk. Zničené auto sa zastavilo iba desať metrov od tejto dvojice.Zraneného vodiča dopravili záchranári do nemocnice v blízkom meste Friesach.