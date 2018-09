Trump telefonoval s Mun Če-inom, osobne sa stretnú ešte v septembri

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok telefonoval so svojím juhokórejským náprotivkom Mun Če-inom. Štátnici sa dohodli na stretnutí popri Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, ktoré sa bude konať tento mesiac, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na Biely dom.Trump v auguste zrušil cestu svojho ministra zahraničných vecí Mikea Pompea do Severnej Kórey s tým, že proces denuklearizácie Kórejského polostrova nenapreduje želaným tempom.Soul vyslal do Pchjongjangu špeciálnu delegáciu, ktorá bude v stredu rokovať s predstaviteľmi komunistického štátu o možnostiach úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a dosiahnutia trvalého mieru. Ide o prípravu na summit Mun Če-ina a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ktorý sa uskutoční v priebehu septembra.Mierový dialóg odštartovalo ich aprílové stretnutie v tzv. demilitarizovanej zóne na hraniciach medzi Kóreami.Juhokórejská delegácia mieni v Pchjongjangu stanoviť termín plánovaného summitu, ako aj rokovať o bilaterálnych vzťahoch oboch štátov a postupe Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) smerom k "úplnej denuklearizácii", uviedla minulý týždeň kancelária juhokórejského prezidenta.Trump označil svoj historický summit s Kim Čong-unom, ktorý sa konal v júni v Singapure, za "nesmierne úspešný", medzitým však vyjadril frustráciu nad tempom jadrového odzbrojovania KĽDR. Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v auguste vyhlásila, že niet žiadnych indícií, že KĽDR obmedzila svoj jadrový program.Osobitný vyslanec juhokórejského prezidenta Mun Če-ina pre Severnú Kóreu Čong Ui-jong zdôraznil potrebu obnovenia americko-severokórejského dialógu a dodal, že vodcovi KĽDR nesie osobný list od Mun Če-ina. Soul sa bude spolu s USA usilovať aj o spoločnú deklaráciu ukončenia kórejskej vojny z rokov 1950-53.