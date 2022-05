Kúrte vo vlastnom kotli na tuhé palivo: nezávisle a lacnejšie

Pritom práve vykurovanie tvorí veľkú časť výdajov na bývanie a obsluhu domu. Ak máte dom, vaše starosti s vysokými účtami za teplo môže vyriešiť kotol na tuhé palivo.

Vykurovanie plynom či elektrinou je samozrejme jednoduché a čisté, súčasná situácia však ukazuje, že závislosť na dodávateľoch, ich cenách a zmluvách sa nemusí oplatiť. Vývoj cien za energie ovplyvňuje globálna situácia na trhu a tiež geopolitické vzťahy. Vezmite radšej vykurovanie do vlastných rúk a vyberte si palivo, ktoré je lokálne, s príjemnou a stálou cenou. Moderné a ekologické kotly na tuhé palivá prekvapia v mnohých ohľadoch.

Cena pod kontrolou

Áno, niekdajšie kotly spaľovali uhlie, ktoré zaprášilo celú kotolňu a z komína sa valil štipľavý dym. Doba však pokročila a moderné kotly na takzvanú biomasu spaľujú hlavne drevené pelety a drevo. Prípadne kotol dokáže skombinovať vykurovanie peletami s drevom a uhlím.

Výhodou je, že cena týchto troch palív sa výrazne nemení, zákazník si môže vybrať z ponuky mnohých tuzemských dodávateľov a má možnosť získať predsezónnu či objemovú zľavu.

Teplo vďaka aplikácii v mobile

Kotol na pevné palivo zvládne plnohodnotne vykúriť dom a ohrievať aj teplú vodu. Práve pelety sú tým dôležitým prvkom, ktorý prináša veľké zjednodušenie obsluhy a používania. Tieto malé valčeky sa lisujú z pilín a dokážu rozkurovanie a prikladanie do kotla úplne automatizovať.

„Automatický kotol na pelety je vďaka tomu takmer bezobslužný. Stačí raz až dvakrát týždenne doplniť palivo a kotol sa dokáže rozkúriť, prikladať aj uhasiť sám,“ upresňuje Ing. Roman Boczek z firmy OPOP.

Skladovanie a používanie peliet je čisté a bezprašné, a ak použijete dostatočne veľký zásobník, nemusíte sa o prikladanie starať celý týždeň.

Už sú preč časy, keď ste sa po dlhom dni alebo výlete vracali do premrznutého domu a prvé kroky museli viesť do kotolne. Moderný kotol na pelety môžete ovládať cez termostat a nastaviť aj vzdialene, a to pomocou aplikácie z počítača alebo telefónu.

Výhody peliet môžete spojiť kúrením drevom, prípadne uhlím. Na trhu nájdete napríklad kombinovaný kotol na tuhé palivo, ktorý zvládne variabilne spaľovať oboje. Vy si tak len volíte, kedy chcete využiť automatické prikladanie peletami a kedy prejdete na lacnejšie kúrenie drevom či uhlím, vďaka čomu zase ušetríte.

Ekologické používanie ako štandard

Všetky nové vyrobené kotly musia spĺňať podmienky pre nízkoemisnú prevádzku podľa nariadení Európskej únie (tzv. ekodizajn). Vypúšťané emisie sú teda dnes už minimálne. Ani pri výrobe peliet nevzniká znečistenie, naopak, spracováva sa drevný odpad. Keď si vyberiete napríklad osvedčeného českého výrobcu kotlov a kvalitné palivo, získate účinný spôsob vykurovania pre chalupu, chatu či dom.