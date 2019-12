Kurz britskej libry klesol

Na ilustračnej foto libra. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. decembra (TASR) - Britská libra po pôsobivom raste v uplynulých dňoch v utorok zmenila smer a klesla. Dôvodom je oživenie obáv z brexitu bez dohody po tom, ako premiér Boris Johnson sľúbil, že zakáže akékoľvek predĺženie prechodného obdobia, ktoré by sa malo skončiť v závere budúceho roka.Libra do 11. h. SEČ klesla o 1,25 % na 1,3165 USD/GBP oproti kurzu, pri ktorom v pondelok (6.12.) uzavrela obchodovanie na burze v New Yorku. Euro naopak vzrástlo oproti libre o takmer o 1,3 % na 0,8465 GBP/EUR.Britská mena prudko vzrástla koncom minulého týždňa po tom, ako Johnsonova vládnuca pravicová Konzervatívna strana s veľkým náskokom zvíťazila v predčasných voľbách 12. decembra vďaka Johnsonovým sľubom, že vyvedie krajinu z Európskej únie (EÚ) do konca januára 2020. Po brexite bude nasledovať prechodné obdobie do konca budúceho roka, počas ktorého budú Londýn a Brusel rokovať o obchodnej dohode.Európski lídri ale upozornili, že vzhľadom na opakované odklady brexitu je prechodné obdobie, ktoré sa má končiť podľa pôvodného termínu v decembri 2020, príliš krátke na dosiahnutie komplexnej dohody.Johnson plánuje presadiť schválenie zákona, ktorý zaručí, že sa prechodné obdobie nepredĺži, informoval v utorok zdroj z úradu premiéra.To zasiahlo libru, ktorá zamierila nadol. Analytik Andy Scott zo spoločnosti JCRA, ktoré poskytuje finančné služby, sa tiež obáva, že ak Británia neumožní predĺženie prechodného obdobia, zostane jej len málo času na to, aby dosiahla komplexnú dohode o voľnom obchode s EÚ. To podľa neho znamená, že Spojenému kráľovstvu bude opäť hroziť odchod bez dohody. Libra tak stratila časť zo svojich ziskov, ktoré si pripísala po zverejnení výsledku volieb.