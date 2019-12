Šefčovič sa pokúsi o novú dohodu o tranzite ruského plynu cez Ukrajinu

Na archívnej snímke M. Šefčovič. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Brusel 17. decembra (TASR) - Ďalšie kolo trojstranných rokovaní na ministerskej úrovni o dodávkach plynu medzi Ruskom, Ukrajinou a EÚ sa uskutoční 19. decembra. V utorok to na svojom účte na Twitteri uviedol podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.Šefčovič pre TASR spresnil, že k rokovaniam na politickej úrovni dôjde v Berlíne. Podľa jeho slovPosledné kolo trojstranných rokovaní sa konalo 28. októbra, keď bol ešte Šefčovič zodpovedný za oblasť energetickej únie. Hoci októbrové kolo rokovaní sa skončilo neúspechom, jeho snahou - podobne ako aj počas predošlej série rokovaní s Moskvou a Kyjevom - bolo dosiahnuť dohodu o tranzite ruského plynu do konca tohto roka a vyriešiť patovú situáciu v oblasti prepravy ruského plynu cez územie Ukrajiny od roku 2020.Šefčovič v tejto súvislosti podporoval bilaterálne rozhovory medzi ruskou a ukrajinskou stranou, ku ktorým za posledných niekoľko týždňov aj došlo. O výsledku týchto stretnutí bol informovaný, lebo je v pravidelnom telefonickom kontakte s ruským ministrom pre energetiku Alexandrom Novakom a jeho ukrajinským rezortným partnerom Oleksijom Oržeľom.Súčasná dohoda o dodávkach a tranzite plynu medzi ruským koncernom Gazprom a ukrajinskou spoločnosťou Neftohaz uplynie na konci decembra 2019 a EÚ má obavy, že bez novej zmluvy, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. januára, by sa mohol prerušiť tranzit ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny.V novej Európskej komisii portfólio pre energetiku pripadlo estónskej eurokomisárke Kadri Simsonovej, bola však vôľa všetkých zúčastnených strán, aby sa o dosiahnutie trojstrannej dohody pokúsil Šefčovič. Podľa informácií z prostredia exekutívy EÚ cieľom Bruselu je dosiahnuť v Berlíne politickú dohodu, ktorá bude základom pre dlhodobý kontrakt o dodávkach ruského plynu, a to vrátane trvania dodávok, prepravy, objemov dodávaného plynu a taríf. Snahou je aj nájsť riešenie pre štokholmskú arbitráž o minulých dodávkach medzi Gazpromom a Neftohazom.Podľa nemenovaných diplomatických zdrojov EÚ silným momentom pre pokračovanie trojstranných rozhovorov o plyne boli aj rokovania v takzvanom normandskom formáte z 9. decembra v Paríži, kde o tejto otázke nemecká kancelárka Angela Merkelová hovorila s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.(spravodajca TASR Jaromír Novak)