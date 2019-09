Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 3. septembra (TASR) - Kurz eura aj libry oproti doláru v utorok klesol na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Dôvodom je čoraz väčšia neistota okolo brexitu. Britskí zákonodarcovia si totiž pripravili plán, ako zabrániť premiérovi Borisovi Johnsonovi, aby vystúpil z Európskej únie (EÚ) bez dohody.V stredu (4. 9.) chcú presadiť hlasovanie, ktoré by im umožnilo zmocniť sa kontroly nad programom parlamentu. A pokúsia sa prijať právne predpisy, ktoré by prinútili Johnsona požiadať o trojmesačný odklad termínu odchodu Británie z EÚ. Johnson však dal jasne najavo, že ak utrpí porážku, v stredu sa uskutoční hlasovanie o predčasných voľbách, ktoré sa pravdepodobne budú konať 14. októbra.uviedol Juniči Išikawa, vedúci devízový stratég IG Securities v Tokiu.Kurz libry v utorok počas obchodovania v Ázii klesol o 0,23 % oproti doláru na 1,2035 USD/GBP po znížení o 0,8 % v predchádzajúcom dni, ktoré boli najstrmšie za viac ako tri týždne.Euro oproti libre v pondelok (2. 9.) posilnilo o 0,7 % a v utorok sa jeho kurz veľmi nezmenil, pohybuje sa blízko 0,9090 GBP/EUR.Chaotický odchod Británie z EÚ určite ešte oslabí libru, ale mohol by ovplyvniť aj ďalšie meny a iné trhy, pretože investori upravujú svoje pozície tak, aby opustili obchody s rizikovejšími aktívami.Finančné trhy USA boli v pondelok zatvorené pre štátny sviatok, ale slabosť ostatných hlavných mien a mierne zvýšenie výnosov z amerických štátnych dlhopisov v Ázii pomohli v utorok dolárovému indexu vzrásť o 0,22 % na 99,284 bodu.Aj euro v utorok kleslo oproti doláru, a to na najnižšiu úroveň za viac ako dva roky. Najnovší prieskum totiž ukázal, že aktivita v európskom výrobnom sektore sa v auguste znížila už siedmy mesiac v rade. To posilnilo očakávania, že Európska centrálna banka (ECB) na stretnutí budúci týždeň uvoľní menovú politiku.V utorok sa kurz eura počas obchodovania v Ázii prepadol na 1,094 USD/EUR a bol tak najslabší od mája 2017. Spoločná európska mena sa minulý týždeň dostala pod kľúčovú hranicu 1,100 USD/EUR.