VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 3. september (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Parlamentné výbory prerokujú návrh na odvolanie premiéra(Bratislava)Návrhom na odvolanie premiéra Petra Pellegriniho sa budú zaoberať členovia parlamentných výborov. Prerokujú ho poslanci na zasadnutí ústavnoprávneho, brannobezpečnostného, ale aj zahraničného výboru a výboru pre vzdelávanie. Návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podala opozícia, dôvodom je, že predseda vlády neodvolal Moniku Jankovskú z postu štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Jej odchod opozícia žiada pre jej údajné kontakty s Marianom K. obvineným z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Iniciovanie schôdze podporilo 32 opozičných poslancov z klubu OĽaNO, SaS, Sme rodina a niekoľko nezaradených zákonodarcov.Odvolacie konanie s poslancom Milanom M.(Bratislava)Najvyšší súd (NS) SR bude rozhodovať o odvolaní v prípade poslanca Národnej rady Milana M. Ten je zatiaľ neprávoplatne odsúdený z prečinu hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Voči pôvodnému rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa odvolal prokurátor aj obžalovaný. Dôvodom obžaloby boli jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika s rasistickým charakterom odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.Zdravotnícka kampaň pre skríningy(Bratislava)Rakovina prsníka je u žien najčastejšou formou onkologického ochorenia. V rámci aktuálne prebiehajúceho Roka prevencie štartuje druhý štátom riadený skríning. Zdravotné poisťovne začnú v septembri pozývať ženy od 50 do 69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Ide o dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní. Na tlačovej konferencii tému a kampaň priblíži aj ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.Rady pre mladých ako ušetriť(Rada TASR)Napriek tomu, že mladí ľudia sú na tom s výrazne nižším príjmom horšie ako ich starší kolegovia, majú najlepšiu finančnú štartovaciu pozíciu. Vďaka niekoľkým desaťročiam aktívneho pracovného života pred sebou si dokážu vytvoriť najvyššie rezervy a zabezpečiť sa. Od ich prvého dňa v práci by si mali osvojiť niekoľko finančných návykov. Pozrieme sa preto na rady, ako ušetriť a tieto návyky si osvojiť. Základom je sporenie, pomôcť môže aj zapisovanie si príjmov a výdavkov. Netreba zabúdať ani na dôchodkové sporenie, či šetrenie na vlastné bývanie.MFF Cinematik(Bratislava)Pozrieme sa aj na prípravy blížiaceho sa Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany. Štrnásty ročník festivalu sa bude konať od 10. do 15. septembra. Okrem dvoch hlavných súťaží Meeting Point Europe a Cinematik.doc prinesie aj osem nesúťažných sekcií. Viaceré filmy budú mať na festivale svoju slovenskú premiéru. Bližšie informácie o festivale povie na tlačovej konferencii čestná riaditeľka festivalu Božidara Turzonovová, výkonný riaditeľ Tomáš Klenovský, umelecký riaditeľ Vladimír Štric a Peter Konečný.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.