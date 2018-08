Kurz eura padol až na 1,1438 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 10. augusta (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny voči doláru v piatok ráno prudko klesol a dostal sa najnižšie za vyše 1 rok.Euro v krátkom čas oslabilo o vyše 0,5 % a jeho kurz padol až na 1,1438 USD/EUR. To bolo najmenej od júla 2017. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok (9. 8.) napoludnie referenčný kurz výrazne vyššie na 1,1593 (v stredu: 1,1589) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8626 (0,8629) eura.Dôvodom prudkého piatkového poklesu spoločnej meny sú obavy ECB z negatívneho dosahu prudkého oslabenia tureckej líry na európske banky. Britský denník Financial Times (FT) uviedol, že devalvácia líry môže poškodiť európske banky, ktoré investovali v Turecku. Podľa FT by to mohlo výrazne zasiahnuť španielsku banku BBVA, taliansky UniCredit a francúzsku BNP Paribas. ECB sa k správe FT odmietla vyjadriť.Kurz tureckej líry v piatok klesol na rekordné minimum 6,24 TRY/USD. Turecká mena neskôr zmazala časť ziskov a so stratou 7 % sa jej kurz voči doláru nachádzal na úrovni 5,94 TRY/USD. Líra od začiatku roka padla o 66 %.Dôvodom oslabovania líry sú zrýchľovanie inflácie, rastúci schodok bežného účtu platobnej bilancie a predovšetkým nečinnosť tureckej centrálnej banky, ktorá aj napriek vysokej inflácii, pohybujúcej sa na úrovni okolo 16 %, nesprísňuje menovú politiku. Prezident Recep Tayyip Erdogan, ktorý má po júnových voľbách takmer absolútnu moc, je kritikom vysokých úrokových sadzieb. Investori sa obávajú, že môže brániť ďalšiemu zvýšeniu sadzieb.ECB sa podľa FT obáva predovšetkým toho, že Turci, ktorí si zobrali úvery v zahraničných menách, ich prestanú splácať. Podľa údajov Banky pre medzinárodné zúčtovanie BIS záväzky tureckých dlžníkov voči španielskym bankám predstavujú 83,3 miliardy USD (71,85 miliardy eur), voči francúzskym úverovým inštitútom 38,4 miliardy USD a voči talianskym bankám 17 miliárd USD.Poistenie proti nesplácaniu tureckého dlhu vo štvrtok stúplo na najvyššiu úroveň od roku 2009.uviedol ekonóm banky Berenberg Carsten Hesse.myslí si Hesse. Dodal, že je vysoko nepravdepodobné, že by dôsledky turbulencií v Turecku mohli spôsobiť úverovú krízu v nejakej časti eurozóny.(1 EUR = 1,1593 USD)