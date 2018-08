Trh s ropou je aktuálne pokojný, IEA potvrdila odhad rastu dopytu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 10. augusta (TASR) - Trhy s ropou vstúpili do krátkeho obdobia pokoja, ale neskôr v priebehu roka sa môže objaviť búrka, keď nové sankcie USA znížia dodávky ropy z Iránu. Uviedla to v piatok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA).upozornila IEA, ktorá dohliada na energetické politiky priemyselných krajín, vo svojej mesačnej správe.Ceny ropy tento rok vzrástli takmer na 80 USD (69 eur) za barel (1 barel = 159 litrov), čo bola ich najvyššia úroveň od roku 2014. Dôvodom boli obavy z nedostatku dodávok. Ale v posledných týždňoch sa trhkeď Líbya opäť obnovila časť produkcie a Washington naznačil, že môže ázijským krajinám udeliť výnimky zo sankcií pri nákupe iránskej ropy na budúci rok.Ale Spojené štáty zároveň upozornili, že sa budú snažiť prinútiť klientov Iránu, aby úplne zastavili nákup jeho ropy v dlhodobom časovom horizonte.Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) s výkonom okolo 4 miliónov barelov denne, čo predstavuje zhruba 4 % globálnych dodávok.Podľa IEA kombinácia sankcií proti Iránu a možné problémy pri ťažbe inde vo svete, môžu skomplikovať globálne dodávky ropy.Saudská Arábia, odveký nepriateľ Iránu a blízky spojenec z Washingtonu, sa zaviazala, že zvýši produkciu, aby zabránila nedostatočnému zásobovaniu trhov ropou.Saudská Arábia produkuje približne 10,4 milióna barelov ropy denne a teoreticky by mohla zvýšiť svoj výkon na viac ako 12 miliónov barelov/deň.Ale po takomto kroku by už vo svete nebola žiadnaprodukčná kapacita pre prípad, že by došlo k prerušeniu dodávok z viacerých krajín ako sú Líbya, Venezuela alebo Nigéria. Trh by potom bol menej "pokojný" ako dnes, uviedla IEA so sídlom v Paríži.Okrem obavy z nedostatočných dodávok, zdraženie ropy podporil aj zdravý rast dopytu, ktorý v uplynulých rokoch opakovane prekvapil.IEA ponechala svoju prognózu zvyšovania dopytu po rope v roku 2018 bez zmeny na úrovni 1,4 milióna barelov denne, ale zvýšila svoju predpoveď pre rok 2019 o približne 110.000 barelov na 1,49 milióna barelov/deň.uviedla IEA s odkazom na obchodný spor medzi USA a Čínou.(1 EUR = 1,1593 USD)