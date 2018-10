Kurz eura sa stabilizoval na 1,1459 USD/EUR

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 19. októbra (TASR) - Spoločná európska mena nepokračovala v piatok ráno v poklese z predchádzajúcich dní. Euro sa ráno predávalo po 1,1459 USD, teda približne pri rovnakom kurze ako vo štvrtok (18. 10.) večer.Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1505 (v stredu: 1,1530) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8692 (0,8673) eura.Vo štvrtok večer sa euro opäť dostalo pod tlak. Dôvodom boli rozpočtové plány Talianska. Podľa Európskej komisie (EK) návrh rozpočtu talianskej vlády na budúci rok nerešpektuje fiškálne pravidlá eurozóny. Plány týkajúce sa nového zadlženia sú "bezprecedentným" porušením kritérií Paktu stability a rastu, uvádza sa v liste komisára pre hospodárske a finančné záležitosti Pierra Moscoviciho. Spor okolo rozpočtu Ríma spôsobil okrem oslabenia eura aj prudký nárast rizikových prirážok na talianske dlhopisy.V piatok klesol aj čínsky jüan. V noci na piatok jeho kurz voči doláru padol až na 6,9458 CNY/USD, čo bol jeho najslabší kurz od začiatku roka 2017. Experti to zdôvodnili slabými makroekonomickými údajmi. Na pozadí obchodnej vojny s USA sa tempo rastu čínskej ekonomiky spomalilo viac, než sa očakávalo. Hrubý domáci produkt (HDP) v 3. kvartáli medziročne stúpol o 6,5 %, pričom ekonómovia počítali so zvýšením o 6,6 %.