Slovnaft do svojej siete investoval od roku 2015 vyše 80 mil. eur

Bratislava 19. októbra (TASR) - Do svojej maloobchodnej siete, vrátane modernizácie a prestavby predajní, investovala spoločnosť Slovnaft od roku 2015 viac ako 80 miliónov eur. Informovala o tom v piatok na stretnutí s novinármi riaditeľka maloobchodnej siete Slovnaft Timea Reicher.V tomto roku sa podľa jej informácií napríklad úplne zrekonštruovali diaľničné čerpacie stanice Zeleneč a Dolná Streda. V budúcom roku plánuje Slovnaft do maloobchodnej siete investovať takmer 27 miliónov eur.spresnila Reicher.Skupina Slovnaft je rafinérsko-petrochemickou skupinou. Kľúčovou spoločnosťou skupiny je Slovnaft, a.s., ktorá sa zaoberá najmä spracovaním ropy a veľkoobchodným a maloobchodným predajom pohonných látok. Slovnaft prevádzkuje najväčšiu sieť čerpacích staníc v SR. Skupina Slovnaft je členom medzinárodnej skupiny MOL.