Kurz eura sa stabilizoval na úrovni okolo 1,11 USD/EUR

Frankfurt nad Mohanom 16. augusta (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa v piatok stabilizoval na úrovni okolo 1,11 USD/EUR. Euro sa ráno predávalo po 1,1103 USD, teda približne na rovnakej úrovni ako vo štvrtok (15. 8.) večer. Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1150 USD/EUR.Vo štvrtok sa spoločná európska mena dostala pod tlak a v priebehu krátkeho času oslabila takmer o pol centa. Dôvodom boli vyhlásenia z radov ECB. Člen Výkonnej rady ECB Olli Rehn sa vyslovil pre výrazné uvoľnenie menovej politiky. ECB by mala na svojom septembrovom zasadnutí predložiť "účinný a rozsiahly" balík stimulov, povedal pre Wall Street Journal guvernér fínskej centrálnej banky. Dodal, že je lepšie prekonať očakávania trhu než ich sklamať. Trh preto počíta so znížením úrokových sadzieb ECB, čo má negatívny vplyv na euro.V priebehu dňa sa neočakávajú zásadnejšie makroekonomické údaje z eurozóny, ktoré by výrazne mohli ovplyvniť devízový kurz. Popoludní by nejaké impulzy mohla dať správa o vývoji spotrebiteľskej dôvery v USA.