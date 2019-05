Kurz eura sa v posledný pracovný deň týždňa posilnil

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 31. mája (TASR) – Kurz eura sa v piatok výrazne posilnil. Napoludnie stála spoločná mena eurozóny 1,1175 USD. Ráno sa obchodovala o pol centa nižšie.Európska centrálna banka (ECB) stanovila kurz eura na 1,1151 USD, kým vo štvrtok (30. 5.) bol jeho kurz na 1,1134 USD.V piatok popoludní sa kurz eura zdvihol po informáciách o upozornení talianskej vlády Európskou komisiou (EK) na výšku schodku rozpočtu krajiny. EK poslala do Ríma list v stredu (29. 5.). Podľa agentúry ANSA chce Rím znížiť náklady na dôchodkovú reformu. Súčasne sa chce vzdať aj zvýšenia dane z pridanej hodnoty (DPH).Kurzy mien ovplyvnila aj protekcionistická politika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa. Ten pohrozil svojmu južnému susedovi zvyšovaním colných taríf, pokiaľ mexická vláda neskončí s podporou emigrácie z krajín Latinskej Ameriky do USA. Mexické peso na hrozbu zareagovalo poklesom takmer o 3 % voči doláru a euru. Mexiko je hlavným obchodným partnerom Spojených štátov.Podľa názoru devízového experta Ulricha Leuchtmanna z nemeckej Commerzbank nie je vylúčená ďalšia eskalácia obchodného sporu medzi USA a Čínou napriek uskutočňujúcim sa rokovaniam.K ďalším dôležitým menám stanovila ECB svoj referenčný kurz takto. Voči britskej libre na 0,88693 eura, eura voči japonskému jenu na 1,214 JPY a eura voči švajčiarskemu franku na 1,1214 CHF.V piatok napoludnie stála unca zlata (31 gramov) na londýnskej burze 1302 USD. V porovnaní so štvrtkom bola drahšia o vyše 13 US