Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák (vľavo) prijal osobitného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre oblasť bezpečnosti cestnej premávky a zároveň riaditeľa Medzinárodnej automobilovej federácie Jeana Todta. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Bratislava 31. mája (TASR) - Slovensko je pripravené prispieť k zvyšovaniu bezpečnosti na cestách. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR po stretnutí ministra Miroslava Lajčáka (nominant Smeru-SD) s osobitným predstaviteľom generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov (OSN) pre cestnú bezpečnosť Jeanom Todtom v Bratislave.Hovorili o zintenzívnení spolupráce medzi Slovenskom a OSN pri zvyšovaní povedomia o bezpečnosti v cestnej premávke v širokej verejnosti. Todt navštívil Slovensko z iniciatívy výkonnej tajomníčky Európskej hospodárskej komisie OSN v Ženeve Oľgy Algayerovej.Lajčák pripomenul, že bezpečnosť na cestách je jednou z najnaliehavejších sociálnych a ekonomických otázok súčasnosti.zdôraznil. V tejto súvislosti ocenil úsilie Jeana Todta, ako aj aktivity Európskej hospodárskej komisie.Ministerstvo zahraničia poukazuje na pripravované návrhy, ktorými chce rezort vnútra prispieť k ďalšej prevencii dopravných nehôd. Zníženie počtu úmrtí na cestách o polovicu do roku 2030 je taktiež jednou z priorít EÚ. Prioritou je aj zlepšenie kvality urgentnej zdravotnej starostlivosti a ďalšia profesionalizácia zdravotníckeho personálu.Todt pozitívne hodnotil doterajšie aktivity vlády SR v tejto agende, o čom svedčia aj nízke čísla v počte úmrtí a zranení v cestnej premávke.zdôraznil Todt.Ponúkol poskytnutie expertízy pri vypracovaní strategického plánu, ako tento cieľ dosiahnuť. Prítomní sa dohodli na príprave verejného podujatia na Slovensku na jeseň tohto roka so zapojením známych osobností s cieľom zvýšiť verejné povedomie o bezpečnostných rizikách v cestnej premávke.Jean Todt, rodák z Francúzska, je verejnosti známy aj ako niekdajší výkonný riaditeľ klubu Scuderia Ferrari (napríklad aj v roku 1996, keď do legendárneho klubu najali Michaela Schumachera). Jeho manželka Michelle Yeohová, populárna herečka, je známa napríklad z bondovky Tomorrow Never Dies.