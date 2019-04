Kurz eura stagnuje na úrovni 1,1272 USD/EUR

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 11. apríla (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa vo štvrtok pohyboval v úzkom pásme. Neskoro popoludní sa predávala po 1,1272 USD, jej kurz teda zostal približne na úrovni z rána. Euro prišlo o dočasné mierne zisky.Európska centrálna banka (ECB) stanovila vo štvrtok referenčný kurz na 1,1264 (v stredu 1,1279) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8878 (0,8866) eura.Euro ani britská libra nedokázali profitovať z dohody medzi Britániou a Európskou úniou (EÚ) na odklade brexitu do konca októbra. Tým sa zatiaľ zabránilo brexitu bez dohody. Britská premiérka Theresa Mayová chce teraz ďalej rokovať s opozíciou o riešení situácie."Z brexitu sa stáva nekonečný príbeh," komentoval odklad devízový expert Commerzbank Ulrich Leuchtmann. Nebezpečenstvo vystúpenia z EÚ bez dohody a prepad libry je tak na nejaký čas zažehnané. Leuchtmann si nedokáže predstaviť, že by Britov na konci októbra vyhodili z únie len preto, že sa nedohodli na dohode o vystúpení.