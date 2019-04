Nemecko po sérii technických zlyhaní nakúpi nové letecké špeciály

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 11. apríla (TASR) - Rozpočtový výbor nemeckého parlamentu odsúhlasil nákup troch nových dopravných lietadiel, ktoré budú slúžiť na pracovné cesty predstaviteľov krajiny. Stroje určené na diaľkové lety sčasti nahradia súčasnú vládnu flotilu, ktorú postihlo v uplynulých mesiacoch viacero technických zlyhaní, informovali agentúry DPA a AFP.Nové airbusy majú zvýšiť pohotovosť letky spolkového ministerstva obrany, pokiaľ ide o lety na väčšie vzdialenosti. Tie momentálne zabezpečujú lietadlá typu Airbus A340-300. Podľa oznámenia vzdušných síl na Twitteri bude novú generáciu tvoriť typ A350-900 s, príslušná zmluva však ešte nebola uzavretá.Berlín má za tri lietadlá zaplatiť 1,2 miliardy eur. Ministerstvo obrany očakáva, že prvé z nich bude dodané v roku 2020 a zvyšné dve v roku 2022.Pri jednej zo spomínanýchporúch leteckých špeciálov musela kancelárka Angela Merkeová vlani v novembri prerušiť svoju cestu na summit skupiny G20 v argentínskom meste Buenos Aires, pripomenula AFP. Lietadlo pomenované po prvom povojnovom kancelárovi Konradovi Adenauerovi vtedy pre zlyhanie komunikačného systému pristálo neplánovane v Kolíne nad Rýnom a šéfka nemeckej vlády začiatok summitu nestihla.Predmetný stroj po tomto incidente podrobili celkovej prehliadke, hneď po návrate do prevádzky sa však vyskytol ďalší problém, keď mu 1. apríla praskla pneumatika počas pristávania v New Yorku. Na palube sa vtedy nachádzal minister zahraničných vecí Heiko Maas, ktorý ešte v marci uviazol v Mali pre poruchu podvozkovej hydrauliky.Koncom januára zase nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier z podobného dôvodu nemohol odletieť z Etiópie, zatiaľ čo v prípade ministra pre hospodársku spoluprácu a rozvoj Gerda Müllera znamenali problémy s lietadlom začiatkom roka zrušenie cesty do Namíbie. Minister financií Olaf Scholz využil počas opráv špeciálu Konrad Adenauer na cestu do Spojených štátov menšie lietadlo typu A321, čo si vyžadovalo medzipristátie na Islande kvôli doplneniu paliva.