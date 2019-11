Kurz eura v piatok klesol na 1,1022 USD/EUR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 8. novembra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny v piatok výrazne klesol. Euro sa podvečer predávalo po 1,1022 USD, pričom ešte ráno sa jeho kurz pohyboval okolo 1,1050 USD/EUR.Európska centrálna banka (ECB) stanovila v piatok referenčný kurz na 1,1034 (vo štvrtok: 1,1077) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,9063 (0,9028) eura.Americký prezident Donald Trump v piatok svojimi vyjadreniami utlmil nádeje týkajúce sa riešenia obchodného konfliktu medzi USA a Čínou. Poprel totiž, že by USA súhlasili so zrušením všetkých ciel na dovoz čínskych tovarov, ktoré zaviedli počas uplynulých 16 mesiacov. Podľa amerického prezidenta na zrušenie ciel tlačí Peking, ktorý má väčší záujem na dosiahnutí obchodnej dohody.Trump tak poprel vyjadrenia Číny ktoré neskôr potvrdili aj americkí predstavitelia, že obe strany sa dohodli na postupnom zrušení ciel, čo zlepšilo náladu investorov a vyvolalo nádeje na ukončenie obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. Zníženie rizikového apetítu investorov podporilo dolár, ktorý je považovaný za bezpečný prístav v nepokojných časoch.Dolár tiež profitoval zo zlepšenia nálady spotrebiteľov v USA. Index spotrebiteľskej dôvery Michiganskej univerzity vzrástol v novembri viac, než sa očakávalo.